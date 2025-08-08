El América quiere deshacerse de uno de sus futbolistas por una extraña e imperdonable razón

Futbolistas del América durante un partido de la Leagues Cup.

Aunado al bajo rendimiento que Javairo Dilrosun ha tenido en la cancha desde que llegó al América, la directiva del club capitalino tampoco quiere que el neerlandés siga en sus filas por no aprender español.

De acuerdo con información de Mediotiempo, a los altos mandos de las Águilas no les ha caído en gracia la falta de interés y esfuerzo del de Países Bajos por aprender y hablar el castellano.

El citado medio reporta que Alejandro Zendejas y Jonathan dos Santos eran los que fungían como interlocutores entre Javairo Dilrosun y el director técnico André Jardine, lo que generó molestia en la directiva del América.

El equipo azulcrema tenía esperanzas en que el LAFC hiciera válida la opción de compra por el atacante neerlandés, quien asistió con los de la MLS al Mundial de Clubes.

Perola directiva de la franquicia de California no quedó conforme con el desempeño de Javairo Dilrosun en los dos cotejos en los que tuvo actividad en el certamen que se llevó a cabo en Estados Unidos.

La intención de la directiva del América es liberar la plaza de extranjero para poder contratar a otro jugador, por lo que trabaja a marchas forzadas para encontrarle acomodo al delantero neerlandés.

¿Cuántos goles ha hecho Javairo Dilrosun con el América?

El neerlandés Javairo Dilrosun llegó a las filas del América para reforzar el ataque de las Águilas en el Torneo Clausura 2024.

El originario de Países Bajos solamente ha anotado tres goles con la camiseta azulcrema en los 52 partidos oficiales que ha disputado con los de Coapa.

Dos de esos tantos de Javairo Dilrosun con el América fueron ante Tigres, uno de ellos en la Supercopa de la Liga MX del 2024, cotejo que los capitalinos ganaron 2-1.

El ariete neerlandé de 27 años de edad también registra ocho asistencias con las Águilas desde su llegada al futbol mexicano.

¿Desde cuándo no juega Javairo Dilrosun con el América?

Hace poco más de dos meses que Javairo Dilrosun no juega con el América, que no lo registró en su plantilla para la Leagues Cup.

El delantero nacido en Ámsterdam no tiene actividad con las Águilas desde el pasado 1 de junio, cuando jugó 29 minutos en la derrota de los azulcremas ante el LAFC por el pase al Mundial de Clubes.

Javairo Dilrosun generó muchas expectativas cuando se integró a las filas del América, pero su rendimiento en la cancha ha estado lejos de corresponder a las mismas.

EVG