Captan a estrella del América acomodando coches en la calle y el VIDEO se vuelve viral en segundos

Futbolista del América se hizo pasar por franelera en la Ciudad de México.

Una de las estrellas del América fue captada en las calles de la Ciudad de México siendo franelera y acomodando carros. El video de Nicki Hernández se hizo viral en redes sociales por bromear con su pareja siendo viene viene.

La novia de la futbolista es la que está grabando el video y lista para sacar su carro, pero comenta que Nicki Hernández, la franelera en el pequeño sketch, le está estorbando para poder sacar el vehículo; es por eso que le pide que se quite y, cuando se acerca a la ventana, le da su propina.

Hernández le sacó muchas risas a todos sus seguidores porque, al momento de recibir el dinero por parte de su pareja, quien se encontraba arriba del carro, le dice “Dios contigo” en lugar de “Dios te bendiga”.

¿Cuándo juega el América Femenil?

El América Femenil lleva un paso perfecto en el Apertura 2025, con cuatro partidos ganados de cuatro disputados, y su siguiente encuentro será este sábado 9 de agosto cuando se enfrenten al Necaxa, partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

Además, el equipo que dirige Ángel Villacampa jugará a mitad de semana la fecha seis del certamen; el encuentro será ante el Puebla en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido de la sexta jornada se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto y el balón rodará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

América consigue una de las máximas goleadas de la Liga MX Femenil

El América sigue demostrando que es uno de los equipos favoritos al título de esta temporada, después de perder la final del certamen pasado ante el Pachuca Femenil.

El conjunto de Coapa recibió al Querétaro en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el pasado 3 de agosto. Las azulcremas demostraron su tremendo nivel al meterle 11 goles al conjunto de las Gallos Blancos.

Esta goleada de escándalo entra en una de las más grandes en la historia de la Liga MX Femenil y donde Montserrat Saldívar sigue poniendo su nombre como una de las mejores futbolistas de México, al anotar cuatro goles en este encuentro.

DCO