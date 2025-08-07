Así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 entre la Liga MX y la MLS

Tigres es uno de los clubes de la Liga MX que jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup.

Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla son los clubes de la Liga MX que disputarán los cuartos de final de la Leagues Cup contra los equipos de la MLS, luego de ser los mejores cuatro del futbol mexicano en la primera ronda del torneo.

Diablos Rojos, Tuzos, Universitarios y La Franja volverán a las canchas en la competencia binacional los próximos 19 y 20 de agosto para enfrentar a Portland Timbers, Orlando City, Inter Miami y Seattle Sounders, de manera respectiva.

El duelo que luce como el más llamativo para los cuartos de final de la Leagues Cup es el que sostendrán el Inter Miami de Lionel Messi contra los Tigres de Ángel Correa, luego de que Las Garzas fueron el segundo mejor clasificado de la MLS y los de la UANL el tercero de la Liga MX.

Por su parte, Seattle Sounders, el mejor de la MLS y el único de todos los participantes que consiguió los nueve puntos posibles, se medirá ante el Puebla, que se convirtió en el último clasificado de la liga mexicana tras la caída de FC Juárez en penaltis ante New York Red Bulls.

El Pachuca, que comenzó muy bien el Apertura 2025, chocará contra el Orlando City, el tercer clasificado de la MLS, mientras que el Toluca, campeón de la Liga MX, tendrá como rival a Portland Timbers o LA Galaxy, pues los de California se pueden hacer del último boleto si vencen por dos goles a Santos.

