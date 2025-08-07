Chivas y el récord que ningún equipo de Liga MX quiere tener en la Leagues Cup

Las Chivas son el único equipo de la Liga MX que puede presumir un nada envidiable récord en la Leagues Cup y es que el conjunto rojiblanco no conoce la victoria en el torneo binacional desde que juegan los 18 clubes del torneo local.

El equipo de Gabriel Milito buscará romper esa sequía este jueves 8 de agosto en el partido ante Cincinnati FC; sin embargo, el conjunto de la MLS lleva una victoria y un empate en el certamen internacional, así que será una difícil misión para el conjunto jalisciense.

Durante las tres ediciones de la Leagues Cup, el Guadalajara ha tenido tres técnicos diferentes: Veljko Paunovic, Fernando Gago y Gabriel Alejandro Milito, pero ninguno de los tres ha conseguido una victoria para el Rebaño Sagrado en la Leagues Cup, aunque Milito aún tiene una última oportunidad para ser el primer entrenador en ganar un partido con las Chivas en este torneo.

¿Cuántos partidos ha jugado Chivas en la Leagues Cup?

En las tres ediciones que van de la Leagues Cup, las Chivas han disputado un total de ocho duelos oficiales, en donde suman cinco derrotas y tres empates, pero aún no conocen qué es ganar en el torneo binacional.

Además, como el Rebaño Sagrado nunca ha podido sumar de tres en el certamen entre la Liga MX y la MLS, el club jalisciense tampoco ha podido jugar la fase de eliminación de la Leagues Cup.

El Club Deportivo Guadalajara ha enfrentado al Sporting Kansas City, San José Earthquakes, NY Red Bull, Charlotte FC y en dos ocasiones al LA Galaxy y Cincinnati FC; son los equipos que han enfrentado las Chivas en Leagues Cup.

Atlético de San Luis dejó a Chivas como el único equipo sin victorias en Leagues Cup

El Atlético de San Luis era uno de los equipos que acompañaba a las Chivas como los equipos sin victorias en la Leagues Cup, pero los dirigidos por Guillermo Abascal lograron sumar sus primeros tres puntos el pasado miércoles 6 de agosto.

El Atlético de San Luis logró vencer 2-0 al Minnesota United y consiguió una marca de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, dejando a las Chivas como el único equipo sin victorias en la Leagues Cup.

Los últimos rivales del conjunto potosino fueron New England Revolution, Montreal, Portland, New York Red Bull, Orlando City, Real Salt Lake y Minnesota. Mientras que los clubes que más victorias tienen son Tigres y Toluca, que cuentan con nueve y siete encuentros ganados, respectivamente.

DCO