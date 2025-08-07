Sólo queda un boleto a cuartos de Leagues Cup para la Liga MX

Las derrotas de Pumas y Necaxa ante Inter Miami y Orlando City, de manera respectiva, los dejaron a ambos eliminados de la Leagues Cup y de paso aseguraron la clasificación de Pachuca y Tigres a cuartos de final, quedando solamente un lugar disponible para los clubes de la Liga MX.

Los de la UNAM dijeron adiós a la Leagues Cup al perder 3-1 ante el Inter Miami, que con esa victoria aseguró su boleto a los cuartos de final del torneo entre equipos del futbol mexicano y de la MLS.

El Dato: El alemán Thomas Müller fichó con el Vancouver Whitecaps para lo que resta del 2025 con opción a ser Jugador Franquicia del club de la MLS para el 2026.

El conjunto auriazul tomó la delantera en el encuentro efectuado en el Chase Stadium al minuto 34 por conducto de Jorge Ruvalcaba, quien definió de derecha tras un magistral pase de Pedro Vite.

Sin embargo, las Garzas emparejaron la pizarra justo antes del descanso, cuando al 45′ el argentino Rodrigo De Paul consiguió su primer gol con los de Florida con un remate de derecha tras una asistencia del atacante uruguayo Luis Suárez.

Fue precisamente Luis Suárez el encargado de conseguir el de la voltereta para el Inter Miami con un penalti ejecutado a lo Panenka al minuto 59, luego de una mano de José Caicedo dentro del área.

Luis Suárez dio un pase filtrado al argentino Tadeo Allende, quien definió de derecha ante la salida del juvenil y debutante portero de Pumas, Miguel Paul, para el 3-1 definitivo al minuto 69.

Por su parte, el Necaxa fue borrado por el Orlando City, que se impuso por un categórico 5-1 a los Rayos, que con este tropiezo quedaron eliminados de la Leagues Cup.

El delantero colombiano Luis Muriel se lució con un triplete ante los dirigidos por Fernando Gago, mientras que las otras dos anotaciones de los de Florida fueron obra del argentino Martín Ojeda.

El Necaxa se fue al descanso en el Inter&Co Stadium con una desventaja de 4-0. Alexis Peña consiguió el gol de la honra del conjunto hidrocálido al minuto 71 con un remate de cabeza tras un servicio del zaguero mexicano Franco Rossano.

Los de Aguascalientes terminaron su participación en la Leagues Cup con una cosecha de cuatro unidades. Debían ganar en tiempo reglamentario para superar a Tigres en la clasificación y sellar su boleto a los cuartos de final del certamen.

El Puebla llega a los juegos de este jueves como el cuarto clasificado de la Liga MX. Sin embargo, La Franja, que hizo seis puntos, puede ser rebasado por los Bravos, que acumulan cinco y esta tarde miden fuerzas ante el New York Red Bulls.

Los de Ciudad Juarez aseguran su pase a cuartos de final con un triunfo ya sea en 90 minutos o en tanda de penaltis, pues culminaría con ocho o siete puntos, dependiendo el caso, pero en ambos escenarios desplazaría a los Camoteros.

El América cerró su participación en la justa binacional con un triunfo de 5-3 en penaltis sobre Portland tras un empate 1-1. Los de Coapa sumaron cinco puntos y no perdieron ningún juego en 90 minutos.

El Atlas terminó su participación sin un sólo punto al ser goleado 4-1 por el Atlanta United; Querétaro también se fue de la competencia sin unidades al caer 1-0 ante Real Salt Lake, mientras que el Atlético de San Luis se despidió con un triunfo por marcador de 2-0 sobre Minnesota.

"Estoy aquí para ganar": son

El surcoreano Son Heung-min fue presentado como flamante refuerzo del LAFC, equipo con el que comienza una aventura en la MLS con la misión de seguir cosechando éxitos.

Después de 10 años con el Tottenham, el internacional con la selección de su país afirmó que “Estoy aquí para ganar y voy a rendir; definitivamente tendremos éxito”.

Son tuvo pretendientes de todo el mundo después de decidir que dejaría las filas de los Spurs, y dijo que la decisión de unirse a LAFC inicialmente no fue obvia.

Se convenció de la idea de mudarse a la MLS después de conversaciones con el gerente general del LAFC, John Thorrington, quien le vendió la ambición de ser una marca internacional y el equipo más exitoso de América del Norte.

Son es el deportista más popular de Corea del Sur, y es ampliamente considerado como el mejor futbolista asiático de la historia. Dijo que ya se siente como en casa en Los Ángeles, que tiene la población étnica coreana más grande del mundo fuera de Corea.

Su debut con Los Ángeles sería este mes, pero no dio una fecha exacta.