Resúmenes y goles de los juegos de la Leagues Cup del 7 de agosto (VIDEOS)

Bravos y Red Bulls midieron fuerzas en el cierre de la primera ronda de la Leagues Cup.

Los Bravos de Ciudad Juárez no pudieron conseguir el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup al perder 5-3 en penaltis contra New York Red Bulls luego de un empate 1-1, resultado con el que Puebla se convirtió en el último clasificado de la Liga MX a los cuartos de final.

Dylan Nealis abrió el marcador en los primeros momentos del complemento para poner arriba a los de la MLS al minuto 47 con un remate de cabeza en el área tras un centro de Marcelo Morales en el cobro de un tiro libre.

Los Bravos se lanzaron al frente en busca del empate y al 50′ apareció Óscar Estupiñán con un disparo de zurda que se fue desviado.

⚽️ Dylan Nealis with an early header para poner arriba a los Toros Rojos en New Jersey 🐂



🔴 @NewYorkRedBulls 1⃣-0⃣ @fcjuarezoficial 🐎



— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

¡Los Bravos viven! 🐎🔥



Óscar Estupiñán pone el empate y @fcjuarezoficial aún cree en el pase a Cuartos de Final. 👏



— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 8, 2025

Raymundo Fulgencio, quien ingresó a la cancha al minuto 55′, tuvo una ocasión para FC Juárez al 62′ con un tiro de derecha; acción a la que le siguió un intento de Moisés Mosquera que se fue demasiado elevado.

La recompensa para los Bravos llegó al minuto 87, cuando Óscar Estupiñán igualó con un remate de cabeza tras un servicio de Jairo Torres, tanto que forzó la serie de penaltis.

En los tiros desde los 11 pasos fue más efectivo el equipo de Nueva York al acertar sus cinco ejecuciones, mientras que los fronterizos solamente anotaron tres. Este marcador dejó al Puebla como el último club de Liga MX clasificado a cuartos de final de la Leagues Cup.

EVG