¡OFICIAL! Cuartos de final de Leagues Cup ya tienen fechas, horarios y sedes

Inter Miami y Tigres se enfrentan en una de las series de cuartos de final de la Leagues Cup.

El duelo entre Inter Miami y Tigres será el primero que se llevará a cabo de los cuartos de final de la Leagues Cup, que este viernes reveló fechas, horarios y sedes de los encuentros en busca del pase a semifinales, los cuales se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.

Todo comenzará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, donde Lionel Messi y compañía se verán las caras con el equipo de la UANL, donde milita el recién llegado Ángel Correa.

El segundo cotejo de cuartos de final de Leagues Cup lo disputarán Toluca, el mejor club de la Liga MX en la fase de grupos, y Orlando City.

Más adelante, Seattle Sounders, único equipo que ganó sus tres partidos en la fase de grupos, se medirá ante el sorpresivo Puebla en el Lumen Field de Seattle, Wshington.

La actividad cerrará ese mismo 20 de agosto por la noche con el prometedor duelo entre Pachuca y LA Galaxy, que consiguió el último boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup tras golear 4-0 a Santos.

Horarios, fechas y sedes de cuartos de final de Leagues Cup

Inter Miami vs Tigres: 20 de agosto, 18:00 horas, Chase Stadium

Toluca vs Orlando City: 20 de agosto, 19:00 horas, Dignity Health Sports Park

Seattle Sounders vs Puebla: 20 de agosto, 21:00 horas, Lumen Field

Pachuca vs LA Galaxy: 20 de agosto, 21:45 horas, Dignity Health Sports Park

Mexicanos buscan ganar por primera vez la Leagues Cup

Ningún club del futbol mexicano ha ganado hasta el momento el título de la Leagues Cup desde el 2023, año en el que se sumaron todos los equipos de MLS y Liga MX.

El certamen binacional se llevó a cabo por primera vez en el 2019, con cuatro participantes de cada una de las dos ligas, y Cruz Azul fue el conjunto que alzó el trofeo.

La Leagues Cup no se llevó a cabo en el 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, y en el 2021 se realizó con el mismo formato del 2019, teniendo como campeón al León.

En el 2023, el torneo binacional se efectuó con la presencia de todos los clubes de Liga MX y MLS, y el Inter Miami fue el equipo que se proclamó campeón tras imponerse en el duelo definitivo al Nashville.

En el 2024 la Liga MX se quedó nuevamente con las manos vacías, pues el Columbus Crew se llevó el trofeo luego de vencer en la final al LAFC.

