Cristiano Ronaldo revela a su favorito para ganar el Balón de Oro 2025 y da sus motivos

El astro portugués Cristiano Ronaldo, quien ganó cinco veces el Balón de Oro, dio a sus favoritos para ganar la edición 2025 y revelo los motivos detrás de su opinión, asegurando que el vencedor debería estar inclinado al jugador que mejor lo hizo en la Champions League.

En declaraciones pasadas, el astro ex de clubes como Real Madrid, Manchester United, Juventus y más, indicó que el ganador debe salir del club ganador de la Champions League.

“Debería ganar el que se destaca y gana la Champions League, es mi opinión. No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás“, comentó CR7, quien además le dio un duro golpe a la credibilidad del Balón de Oro.

Para el astro portugués, quien ganó las ediciones de 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, los premios individuales se han convertido en objetos sin relevancia, pues el crack cree que hay algo detrás de ellos trabajando.

Con las palabras de El Comandante, el ganador debería ser un jugador del PSG, pues fue el equipo que ganó la Liga de Campeones de UEFA 2025 y sí hay futbolistas nominados del cuadro parisino, de hecho son 9.

Los nominados son Ousmane Dembélé, Vitinha, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves y Fabian Ruiz.

De entre los nominados, los que más destacaron para ganar La Orejona fueron Vitinha, clave en el mediocampo y lanzador en el ataque del PSG, aunque los goleadores fueron Achraf Hakimi, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayu.

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé (PSG / Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Desiré Doué (PSG / Francia)

Denzel Dumfries (Inter / Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinea)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Viktor Gyökeres (Arsenal / Suecia)

Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)

Robert Lewandowski (Barcelona / Polonia)

Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentina)

Lautaro Martínez (Inter / Argentina)

Scott McTominay (Napoli / Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Nuno Mendes (PSG / Portugal)

Joao Neves (PSG / Portugal)

Pedri (Barcelona / España)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Michael Olise (Bayern Múnich / Francia)

Raphinha (Barcelona / Brasil)

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)

Fabian Ruiz (PSG / España)

Virgil Van Dijk (Liverpool / Países Bajos)

Vinícius Jr. (Real Madrid / Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Florian Wirtz (Liverpool / Alemania)

Vitinha (PSG / Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

El Balón de Oro 2025 se entrega el 22 de septiembre en una gala en donde se espere estén reunidos la mayoría de los jugadores finalistas para el premio.

aar