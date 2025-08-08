Revelan al ganador del Balón de Oro 2025 y es una decisión sorprendente; no es nadie de los favoritos

France Football dio a conocer la lista de los 30 nominados al Balón de Oro hace unos días, pero en redes sociales comenzó a circular una imagen que se hizo viral en segundos donde aseguran que el ganador del premio individual no es ninguno de los favoritos.

La imagen que circula en internet nos deja ver que el futbolista que se llevará el galardón al mejor jugador de la temporada es el inglés Cole Palmer, quien se llevaría el Balón de Oro con una puntuación de 630 puntos, mientras que Ousmane Dembélé será el segundo lugar con 576 unidades.

Palmer no es uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro este año y, en caso de que esto ocurra, podría catalogarse como un robo para futbolistas como Vitinha o Dembélé, que tuvieron una campaña estupenda con el Paris Saint-Germain, al levantar cuatro títulos con el cuadro parisino.

¿Qué títulos consiguió Cole Palmer la pasada temporada?

De momento, la foto filtrada revela que Cole Palmer se llevaría su primer Balón de Oro en su carrera; el delantero inglés es de los mejores jugadores del Chelsea y el que más contribuciones de gol tiene con el cuadro londinense.

El oriundo de Manchester, Inglaterra, levantó dos trofeos internacionales esta temporada; el primero fue la Conference League, después de vencer al Real Betis en la final, y el segundo fue el Mundial de Clubes, donde anotó doblete y dio una asistencia en el partido por el título ante el PSG.

Cole Palmer está en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro; durante la campaña 2024-2025, el inglés jugó 52 partidos con el Chelsea, anotó 18 goles y dio 14 asistencias para sus compañeros.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Después de varios años con una hegemonía por parte de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro, desde el año pasado la lucha por el galardón individual ha sido más reñida entre los jugadores europeos.

France Football dio a conocer a los 30 jugadores que pelearán por ser el mejor jugador de la temporada. Estos son los nominados al Balón de Oro.

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Todos los futbolistas que se encuentran en está lista están peleando por levantar su primer Balón de Oro y Lamine Yamal lo podría hacer con 18 años.

DCO