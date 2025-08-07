Balón de Oro 2025: Conoce a los 30 nominados a ganar el trofeo al mejor jugador del año

El Balón de Oro es el galardón individual más importante en el mundo del futbol internacional y este jueves France Football dio a conocer la lista de los 30 jugadores que están nominados a ganar el trofeo al mejor futbolista del año.

El año pasado se dio a conocer que Rodri, jugador del Manchester City, sería el ganador de este premio horas antes de llevarse a cabo la gala en París; es por eso que Vinícius Jr., que fue segundo lugar, decidió no asistir al evento al enterarse de la noticia.

Después de la hegemonía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro ha sido más reñida cada año; en esta ocasión, diferentes jugadores son los favoritos de la afición para llevarse el galardón que entrega France Football.

Estos son los nominados a las diferentes categorías del Balón de Oro

Nominados Balón de Oro

Varonil

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Femenil

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther Gonzalez

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Equipos nominados al Club del Año

Varonil

FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain

Femenil

Arsenal

FC Barcelona

Chelsea

OL Leones

Orlando Pride

Porteros nominados al Trofeo Yashin

Varonil

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Femenil

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Chiamaka Nnadozie

Daphne van Domselaar

Jugadores nominados al Trofeo Kopa

Varonil

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Désiré Doué

Estevao

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

Joao Neves

Lamine Yamal

Kenan Yildiz

Femenil

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke

Vicky López

Claudia Martínez Ovando

Entrenadores nominados al Trofeo Johan Cruyff

Varonil

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Femenil

Sonia Bompastor

Arthur Elias

Justine Madagu

Renée Slegers

Sarina Wiegman

Les couleurs parisiennes seront représentées en nombre lors de cette prestigieuse cérémonie du @ballondor ✨



La famille du Paris Saint-Germain est fière de ses nommés ❤️💙 pic.twitter.com/p96v9PiUsQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2025

Estas son las diferentes categorías del Balón de Oro

Como ya se sabe, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador de la temporada, pero a lo largo de los años se han integrado diferentes categorías para reconocer a diferentes posiciones de un equipo.

El primero es el Trofeo Kopa, el cual se entrega al mejor jugador joven menor de 21 años, y el año pasado lo ganó Lamine Yamal; para este año, el delantero Désiré Doué es el favorito para llevarse el galardón.

Después viene el Trofeo Yashin, trofeo que se lleva el mejor arquero del año, mientras que el Trofeo Johan Cruyff es para el mejor entrenador de la temporada y el favorito es Luis Enrique del PSG. Por último, en la gala también se reconoce al mejor club de la temporada, en donde el Paris Saint Germain podría llevarse este trofeo.

