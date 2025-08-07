Futbol Internacional

Balón de Oro 2025: Conoce a los 30 nominados a ganar el trofeo al mejor jugador del año

France Football reveló la lista completa de los nominados para el galardón individual más importante en el mundo del futbol internacional

France Football dio a conocer a los nominados al Balón de Oro.
France Football dio a conocer a los nominados al Balón de Oro. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Balón de Oro es el galardón individual más importante en el mundo del futbol internacional y este jueves France Football dio a conocer la lista de los 30 jugadores que están nominados a ganar el trofeo al mejor futbolista del año.

El año pasado se dio a conocer que Rodri, jugador del Manchester City, sería el ganador de este premio horas antes de llevarse a cabo la gala en París; es por eso que Vinícius Jr., que fue segundo lugar, decidió no asistir al evento al enterarse de la noticia.

Después de la hegemonía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro ha sido más reñida cada año; en esta ocasión, diferentes jugadores son los favoritos de la afición para llevarse el galardón que entrega France Football.

TE RECOMENDAMOS:
Tigres recibe al Puebla en el Estadio Universitario para la Jornada 4.
Liga MX

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Puebla; Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

Estos son los nominados a las diferentes categorías del Balón de Oro

Nominados Balón de Oro

Varonil

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembélé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martinez
  • Kylian Mbappé
  • Scott McTominay
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Fabian Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil van Dijk
  • Vinicius Jr.
  • Vitinha
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal

Femenil

  • Sandy Baltimore
  • Barbra Banda
  • Aitana Bonmatí
  • Lucy Bronze
  • Klara Bühl
  • Mariona Caldentey
  • Sofia Cantore
  • Steph Catley
  • Temwa Chawinga
  • Melchie Dumornay
  • Emily Fox
  • Cristiana Girelli
  • Esther Gonzalez
  • Caroline Graham Hansen
  • Hannah Hampton
  • Pernille Harder
  • Patri Guijarro
  • Amanda Gutierres
  • Lindsey Heaps
  • Chloe Kelly
  • Frida Leonhardsen-Maanum
  • Marta
  • Clara Mateo
  • Ewa Pajor
  • Claudia Pina
  • Alexia Putellas
  • Alessia Russo
  • Johanna Rytting Kaneryd
  • Caroline Weir
  • Leah Williamson

Equipos nominados al Club del Año

Varonil

  • FC Barcelona
  • Botafogo
  • Chelsea
  • Liverpool
  • Paris Saint-Germain

Femenil

  • Arsenal
  • FC Barcelona
  • Chelsea
  • OL Leones
  • Orlando Pride

Porteros nominados al Trofeo Yashin

Varonil

  • Alisson Becker
  • Yassine Bounou
  • Lucas Chevalier
  • Thibaut Courtois
  • Gianluigi Donnarumma
  • Emiliano Martínez
  • Jan Oblak
  • David Raya
  • Matz Sels
  • Yann Sommer

Femenil

  • Ann-Katrin Berger
  • Cata Coll
  • Hannah Hampton
  • Chiamaka Nnadozie
  • Daphne van Domselaar

Jugadores nominados al Trofeo Kopa

Varonil

  • Ayyoub Bouaddi
  • Pau Cubarsí
  • Désiré Doué
  • Estevao
  • Dean Huijsen
  • Myles Lewis-Skelly
  • Rodrigo Mora
  • Joao Neves
  • Lamine Yamal
  • Kenan Yildiz

Femenil

  • Michelle Agyemang
  • Linda Caicedo
  • Wieke
  • Vicky López
  • Claudia Martínez Ovando

Entrenadores nominados al Trofeo Johan Cruyff

Varonil

  • Antonio Conte
  • Luis Enrique
  • Hansi Flick
  • Enzo Maresca
  • Arne Slot

Femenil

  • Sonia Bompastor
  • Arthur Elias
  • Justine Madagu
  • Renée Slegers
  • Sarina Wiegman

Estas son las diferentes categorías del Balón de Oro

Como ya se sabe, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador de la temporada, pero a lo largo de los años se han integrado diferentes categorías para reconocer a diferentes posiciones de un equipo.

El primero es el Trofeo Kopa, el cual se entrega al mejor jugador joven menor de 21 años, y el año pasado lo ganó Lamine Yamal; para este año, el delantero Désiré Doué es el favorito para llevarse el galardón.

Después viene el Trofeo Yashin, trofeo que se lleva el mejor arquero del año, mientras que el Trofeo Johan Cruyff es para el mejor entrenador de la temporada y el favorito es Luis Enrique del PSG. Por último, en la gala también se reconoce al mejor club de la temporada, en donde el Paris Saint Germain podría llevarse este trofeo.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El pelotero japonés, ayer, intenta ayudar a su equipo a ganar
Caen ante Cardenales 5-3

Shohei Ohtani llega a mil hits, pero los Dodgers pierden