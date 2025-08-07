Balón de Oro 2025: Conoce a los 30 nominados a ganar el trofeo al mejor jugador del año

El Balón de Oro es el galardón individual más importante en el mundo del futbol internacional y este jueves France Football dio a conocer la lista de los 30 jugadores que están nominados a ganar el trofeo al mejor futbolista del año.
El año pasado se dio a conocer que Rodri, jugador del Manchester City, sería el ganador de este premio horas antes de llevarse a cabo la gala en París; es por eso que Vinícius Jr., que fue segundo lugar, decidió no asistir al evento al enterarse de la noticia.
Después de la hegemonía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro ha sido más reñida cada año; en esta ocasión, diferentes jugadores son los favoritos de la afición para llevarse el galardón que entrega France Football.
Estos son los nominados a las diferentes categorías del Balón de Oro
Nominados Balón de Oro
Varonil
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martinez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabian Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinicius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Femenil
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther Gonzalez
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Equipos nominados al Club del Año
Varonil
- FC Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
Femenil
- Arsenal
- FC Barcelona
- Chelsea
- OL Leones
- Orlando Pride
Porteros nominados al Trofeo Yashin
Varonil
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Femenil
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Chiamaka Nnadozie
- Daphne van Domselaar
Jugadores nominados al Trofeo Kopa
Varonil
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Estevao
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- Joao Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yildiz
Femenil
Entrenadores nominados al Trofeo Johan Cruyff
Varonil
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Femenil
- Sonia Bompastor
- Arthur Elias
- Justine Madagu
- Renée Slegers
- Sarina Wiegman
Estas son las diferentes categorías del Balón de Oro
Como ya se sabe, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador de la temporada, pero a lo largo de los años se han integrado diferentes categorías para reconocer a diferentes posiciones de un equipo.
El primero es el Trofeo Kopa, el cual se entrega al mejor jugador joven menor de 21 años, y el año pasado lo ganó Lamine Yamal; para este año, el delantero Désiré Doué es el favorito para llevarse el galardón.
Después viene el Trofeo Yashin, trofeo que se lleva el mejor arquero del año, mientras que el Trofeo Johan Cruyff es para el mejor entrenador de la temporada y el favorito es Luis Enrique del PSG. Por último, en la gala también se reconoce al mejor club de la temporada, en donde el Paris Saint Germain podría llevarse este trofeo.
