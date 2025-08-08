Logan Paul no tiene piedad con Mr. Iguana y le juega una broma pesada en su debut (VIDEO)

Mr. Iguana se robó los corazones de la afición de la WWE cuando apareció en Worlds Collide, pero hace una semana realizó formalmente su debut en la empresa estadounidense y cuando se bajó del ring, Logan Paul le jugó una broma pesada.

El luchador y creador de contenido se acercó al gladiador mexicano tras bambalinas y lo felicitó por su debut en la World Wrestling Entertainment, además de decirle que era su fan.

El luchador estadounidense le preguntó por La Yesca y Mr. Iguana señaló a su fiel compañero arriba del cuadrilátero. Paul preguntó si podía tocarlo, pero al momento de acercarse decidió agarrarlo y salir corriendo con La Yesca, jugándole una broma al gladiador mexicano.

¿Qué pasó en el debut de Mr. Iguana?

En la edición de SmackDown del viernes 1 de agosto, Los Garza salieron al ring a presumir sus títulos de parejas de la Triple A, pero en ese momento aparecieron en escena Mr. Iguana y Psycho Clown para realizar sus títulos debut en la WWE.

Los dos gladiadores mexicanos volvieron locos a todos los asistentes, mientras coreaban el nombre de “Iguana” al unísono. Psycho Clown y su compañero aparecieron en busca de quitarles los cinturones a Ángel Garza y Berto.

Lamentablemente, a pesar del tremendo espectáculo que dieron y demostrar su nivel en los encordados, Mr. Iguana y Psycho Clown cayeron derrotados en su primera lucha dentro de la WWE y dejaron ir la oportunidad de llevarse el título de parejas de la Triple A.

Mr. Iguana se convirtió en uno de los favoritos del público

Su gran carisma, espectáculo y La Yesca son los elementos que hacen que Mr. Iguana sea uno de los luchadores favoritos de los aficionados de la WWE desde que apareció en Worlds Collide hace unos meses.

El gladiador mexicano ha demostrado en las oportunidades que ha tenido que tiene el nivel necesario para estar dentro de la empresa estadounidense y medirse ante los mejores gladiadores del mundo.

Con estas dos incorporaciones, los luchadores mexicanos siguen ampliándose en los encordados estadounidenses, donde ya se encuentran: Rey Fénix, Penta Zero Miedo, Rey Mysterio, Dragón Lee, Los Garza, Dominik Mysterio, Mr. Iguana y Psycho Clown.

DCO