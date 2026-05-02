David Benavidez vence al Zurdo Ramírez con impactante NOCAUT y es nuevo campeón de peso crucero (VIDEO)

David Benavidez se convirtió en nuevo campeón de peso crucero, luego de vencer con un impresionante nocaut a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en el sexto round de la pelea celebrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El Bandera Roja le arrebató al pugilista originario de Mazatlán, Sinaloa, los cinturones de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

‼️DAVID BENAVIDEZ

WITH A 4TH ROUND KNOCKDOWN OVER ZURDO RAMIREZ‼️

👹👹👹#Boxing

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El Zurdo Ramírez expuso sus títulos crucero de la OMB y de la AMB en la pelea estelar del primer fin de semana de mayo, en una velada en la que por primera vez en mucho tiempo no estuvo el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Así se dio el triunfo de David Benavidez sobre el Zurdo

David Benavidez, incluso cuando el ‘Zurdo’ Ramírez lo hacía retroceder, conectó sus características combinaciones rápidas, por lo general castigando la cabeza de su rival.

Un derechazo a la cabeza de Ramírez en el cuarto asalto lo tambaleó, y Benavidez fue por el nocaut, pero se conformó con la caída al final del round cuando ‘Zurdo’ se fue a la lona sobre su rodilla izquierda.

Dos asaltos después, Ramírez volvió a caer de rodillas. Esta vez, la pelea terminó. Ahora, David Benavidez, de 29 años, puede sostener con argumentos sólidos que es uno de los mejores boxeadores libra por libra.

DAVID BENAVIDEZ IS THE NEW WBA AND WBO CRUISERWEIGHT CHAMPION AFTER STOPPING ZURDO RAMIREZ! 🔥



He is now a THREE-DIVISION world champion 👏 pic.twitter.com/knTBSLxhae — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 3, 2026

¿Cómo queda el récord de David Benavidez?

David Benavidez amplió su récord como boxeador a 32 victorias y cero derrotas desde su debut como profesional en agosto del 2013.

La pelea contra el ‘Zurdo’ Ramírez fue la primera del 2026 para el Bandera Roja, quien en su más reciente combate había derrotado al británico Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita.

EVG