¡CAMPEÓN! Jaime Munguía es monarca mundial supermediano de la AMB tras vencer al Toro Reséndiz

Jaime Munguía festeja su victoria sobre José Armando 'Toro' Reséndiz en Las Vegas, Nevada.

El tijuanense Jaime Munguía es nuevo campeón del mundo supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), esto luego de haber derrotado por decisión unánime al también mexicano José Armando ‘Toro’ Reséndiz en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Jaime Munguía ratificó desde el comienzo del pleito que iba a arriesgar, lo cual dejó de manifiesto con combinaciones marcadas por su volado de derecha.

¡En lo más alto! ⬆️💪



Jaime Munguía le arrebató al 'Toro' Reséndiz el título mundial en las 168 libras. #SabadoAzteca #BoxAzteca pic.twitter.com/3cWcUDldls — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 3, 2026

El ‘Toro’ Reséndiz soltó buenos rectos, pero el tijuanense lo mantuvo a distancia y lo castigó con golpes al hígado. Sin embargo, fue hasta el octavo round que fue notoria la superioridad de Munguía y se pensó que el nocaut llegaría pronto, pero la resistencia del nayarita, digna de destacar, lo impidió.

Munguía vuelve a ser campeón del mundo tras ocho años

Jaime Munguía no era campeón mundial desde el 12 de mayo del 2018. En aquella ocasión, el de Tijuana noqueó al estadounidense Sadam Ali para ganar el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Dicho combate entre el mexicano y el estadounidense se llevó a cabo en el Turning Stone Resort & Casino de Verona, Nueva York.

EVG