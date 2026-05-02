Ricardo Cordero y Marco Hernández conquistan el Rally RAC 1000 en San Luis Potosí

Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández lograron una contundente victoria en la segunda fecha de la Temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) y del FIA NACAM Rally Championship, al ganar el Rally RAC 1000, celebrado en San Luis Potosí.

Representando a GHR Motorsport, el piloto potosino Ricardo Cordero hizo valer su experiencia y conocimiento del terreno para adjudicarse el primer lugar absoluto en ambos campeonatos, firmando una actuación sólida a lo largo de la jornada.

Ricardo Cordero y Marco Hernández conquistaron el Rally RAC 1000 en San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

La segunda posición fue para el joven talento y actual campeón del Campeonato Mexicano de Rallies, Char García, quien junto a su navegante Lalo Solís, del equipo LUMA Motorsport, mantuvo un ritmo competitivo durante toda la competencia, consolidando así un importante resultado en la clasificación general.

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¿Quién completó el podio en el Rally RAC 1000 en San Luis?

El tercer puesto quedó en manos del experimentado Ricardo Triviño, quien acompañado de su navegante español logró completar el podio tras una exigente jornada en los caminos potosinos.

La competencia constó de un total de 12 etapas cronometradas, disputadas a lo largo de un intenso día sobre las desafiantes terracerías de San Luis Potosí, poniendo a prueba la resistencia, habilidad y estrategia de los participantes.

El Rally RAC 1000 reafirma su lugar como una de las pruebas más demandantes y emblemáticas del calendario nacional, reuniendo a destacadas figuras del rallismo mexicano e internacional.

¿Dónde es la próxima fecha del Campeonato de Rallies?

La tercera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies se llevará a cabo en Tehuacán, Puebla, donde se realizará el Rally Sierras del Sur.

Esta fecha se realizará el último fin de semana de mayo, el viernes 29 y el sábado 30. Después habrá un parón de dos meses, pues la actividad se reanudará el 31 de julio y el 1 de agosto con el Rally Montañas en Tepalpa, Jalisco.

EVG