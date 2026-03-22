Jorge Cano gana el Sonora Rally y asegura su pase al Dakar 2027

El piloto mexicano de Offroad, Jorge Cano, conquistó esta semana el Sonora Rally con todos los honores en la categoría Pro Stock UTV, al quedarse con el primer lugar y asegurar el único boleto disponible para el Dakar Rally, que se disputará en enero de 2027.

Este logro es resultado del esfuerzo y la constancia del piloto, quien ya había perseguido este objetivo en 2020 y 2023 , cuando finalizó en tercer y segundo lugar, respectivamente.

Jorge Cano, conquistó esta semana el Sonora Rally. ı Foto: Cortesía

Entre sus principales éxitos, Cano fue campeón mundial del campeonato de Score International en 2024, en la misma categoría, y obtuvo el segundo lugar en 2025 dentro de la Clase 29.

“¡Nos vamos al Dakar!”, gritó Jorge Cano al cruzar la meta tras la quinta etapa del rally, al confirmarse como ganador del boleto.

“La cuarta y quinta etapa, repletas de dunas que llegaban a más de 150 metros de altura, nos exigió lo mejor de nosotros para mantenernos en la primera posición. Estamos muy contentos, todo el equipo, de haber logrado conquistar este rally por primera vez. Vamos a trabajar todo el año y prepararnos fuertes para honrar este pase al Dakar . Vamos a dar lo mejor de nosotros y seguir poniendo a México en alto en este deporte que tanto nos apasiona”, expresó.

Equipo se prepara para la primera fecha del campeonato mundial de Offroad de Score International. ı Foto: Cortesía

Cano tuvo como Navegante al originario de Ensenada, Baja California, Abelardo Ruanova, quien será su compañero en el Dakar.

Ahora, el equipo se prepara para la primera fecha del campeonato mundial de Offroad de Score International, que se disputará en San Felipe, Baja California, el próximo 28 de marzo, una competencia en la que Cano ya suma dos segundos lugares, pero que no ha podido ganar.

cehr