América vs Rayadas: Fechas y horarios OFICIALES de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Ya hay fechas y horarios para la final de la Liga MX Femenil entre América y Rayadas.

Por segundo torneo en fila, la final de la Liga MX Femenil se realizará en jueves y domingo. América visita a Rayadas en la ida de la serie por el título del Clausura 2026, y el campeón se definirá en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo domingo a mediodía.

El organismo dio a conocer que el cotejo de ida se llevará a cabo este jueves 14 de mayo a partir de las 21:10 horas del Centro de México en el Estadio BBVA, donde el Monterrey intentará hacer pesar su localía contra las de Coapa, que terminaron líderes del campeonato con una cosecha de 42 puntos.

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Rayadas, que terminó segunda de la clasificación con 40 unidades, será visitante tres días después contra el América, que con el apoyo de su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes buscará que la tercera sea la vencida tras las finales perdidas en los anteriores Clausura y Apertura 2025.

Así se juega la final entre América y Rayadas

Partido de ida

Rayadas vs América: Jueves 14 de mayo (Estadio BBVA, 21:10 horas)

Juego de vuelta

América vs Rayadas: Domingo 17 de mayo (Estadio Ciudad de los Deportes, 12:00 horas)

Así llegaron América y Rayadas a la final del Clausura 2026

El América no tuvo piedad del Toluca en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas superaron por un holgado marcador global de 11-4 a las Diablas.

Por su parte, Rayadas vino de atrás ante el Pachuca, luego de que había caído 2-0 en el duelo de ida, pero en la vuelta se impuso 4-1 para ganar el acumulado por 4-3.

América y Rayadas se reencuentran en una final de Liga MX Femenil

Será la segunda ocasión que América y Rayadas se enfrenten en una final de Liga MX Femenil, pues en el Clausura 2024 se vieron las caras en la serie por el título.

El trofeo en aquella ocasión fue levantado por el Monterrey, que se impuso 4-3 en tanda de penaltis después de un empate global a dos anotaciones.

América y Rayadas dividieron unidades en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al igualar 1-1 en la Jornada 9, en la cancha del Ciudad de los Deportes.

EVG