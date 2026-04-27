Miguel Granados y Marc Martí conquistan el WRC Rally Islas Canarias 2026

El piloto mexicano Miguel Granados, actual campeón del mundo, junto a su navegante, el español Marc Martí, se adjudicaron el primer lugar absoluto en la categoría WRC Masters Cup, en la que fue la edición número 50 del WRC Rally Islas Canarias, quinta fecha de la Temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).

A bordo de su Škoda Fabia RS Rally2, preparado por el equipo mexicano VP Garage, Miguel Granados completó sin contratiempos las 18 etapas cronometradas que conformaron esta emblemática competencia, demostrando consistencia, velocidad y un alto nivel competitivo a lo largo de todo el rally.

Miguel Granados y Marc Martí celebran su triunfo en el WRC Rally Islas Canarias 2026. ı Foto: Cortesía

Miguel Granados, con la mente puesta en repetir el campeonato

“Ha sido increíble estar aquí en Canarias y ganar. El año pasado no lo pudimos lograr y ahora se nos ha dado. Sin duda ha sido un rally espectacular; poder correr en lo que considero las mejores carreteras del mundo y sentir todo este apoyo por parte del público español es algo increíble. Nos deja una gran experiencia y, sobre todo, una enorme motivación para seguir logrando grandes cosas y cumplir nuestro objetivo, que es volver a ser campeones”, declaró el campeón mexicano.

Con este resultado, Miguel Granados suma una importante cantidad de puntos en el Campeonato Mundial de Rallies, mismos que son vitales en su objetivo de consolidar el bicampeonato dentro de la categoría.

El triunfo en tierras españolas reafirma el gran momento que atraviesa la dupla Granados-Martí, quienes continúan posicionándose como protagonistas en la escena internacional del rally.

Miguel Granados, Casco de Oro de la FEMADAC

Luego de haberse proclamado campeón del mundo de la WRC Masters Cup, Miguel Granados fue reconocido con el Casco de Oro de la Federación Mexicana de Automovilismo A.C. (FEMADAC) por ser uno de los protagonistas de la Temporada 2025.

El Casco de Oro es uno de los máximos reconocimientos del automovilismo mexicano y distingue a quienes han llevado el nombre de México al más alto nivel del deporte motor internacional.

Con este galardón, Miguel Granados reafirma su posición como uno de los referentes del rally mexicano en el ámbito mundial, consolidando una temporada histórica tanto para su carrera como para el automovilismo nacional dentro del WRC.

EVG