Miguel Granados recibe el Casco de Oro de la Federación Mexicana de Automovilismo

Miguel Granados recibió el Casco de Oro en la gala anual de la Federación Mexicana de Automovilismo.

Miguel Granados recibió el Casco de Oro de la Federación Mexicana de Automovilismo A.C. (FEMADAC) en la gala anual de los Cascos de Oro y Plata, evento en el que reconoció a los protagonistas más destacados de la Temporada 2025 del automovilismo nacional e internacional.

Durante la ceremonia, encabezada por Enrique Vila, presidente de la FEMADAC, se otorgó el Casco de Oro a Miguel Granados, en reconocimiento a su histórica actuación internacional tras consagrarse Campeón del Mundo de la WRC Masters Cup.

Miguel Granados recibió el Casco de Oro de la Federación Mexicana de Automovilismo. ı Foto: Cortesía

Miguel Granados y un reconocimiento que lo acompañará toda la vida

Miguel Granados obtuvo este título dentro del Campeonato Mundial de Rallies FIA (WRC), compitiendo durante toda la Temporada 2025 al volante de un Škoda Fabia RS Rally2, preparado por el equipo mexicano VP Garage, y formando equipo con el experimentado navegante español Marc Martí. La dupla demostró consistencia, velocidad y estrategia en cada fecha del calendario mundialista.

“Este reconocimiento es para todo el equipo que creyó en este proyecto desde el inicio. Llevar el nombre de México a lo más alto del rally mundial es un honor que me acompañará toda la vida”, expresó Miguel Granados tras recibir el galardón.

El Casco de Oro representa uno de los máximos reconocimientos del automovilismo mexicano y distingue a quienes han llevado el nombre de México al más alto nivel del deporte motor internacional.

Con este galardón, Miguel Granados reafirma su posición como uno de los referentes del rally mexicano en el ámbito mundial, consolidando una temporada histórica tanto para su carrera como para el automovilismo nacional dentro del WRC.

EVG