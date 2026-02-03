Super Bowl LX: Directora de seguridad de la NFL da importante aviso relacionado al ICE previo al Patriots vs Seahawks

Cathy L. Lanier, directora de seguridad de la NFL, descartó la presencia del ICE en el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks.

Cathy L. Lanier, directora de seguridad de la NFL, dio un importante aviso en torno al ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), al asegurar que no hay planeadas operaciones de control de inmigración para los alrededores del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, ni con otros eventos relacionados al evento.

“No hay operaciones planificadas de ICE o de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl. Eso incluye todos los eventos relacionados con el Super Bowl durante la semana. ICE no está asignado como parte de nuestro equipo de seguridad”, aseguró Cathy L. Lanier ante los medios de comunicación a cinco días del encuentro que definirá al nuevo campeón de la NFL.

NFL security chief Cathy Lanier says there will be no ICE enforcement actions at or around Super Bowl LX pic.twitter.com/jDxc6Uoai1 — Armando Salguero (@ArmandoSalguero) February 3, 2026

Directora de seguridad de NFL no ve una amenaza para el Super Bowl LX

Cathy L. Lanier dejó en claro que la NFL tiene una buena relación con las autoridades federales estadounidenses, por lo que está convencida de que el próximo domingo 8 de febrero, independientemente del vencedor entre Patriots y Seahawks, los aficionados estarán tranquilos y contentos.

“Tenemos una gran relación con los socios federales, llevamos 18 meses trabajando para esta semana. Confío en que es una relación fuerte y que prima la seguridad, estoy segura de que nuestros planes están en la Super Bowl y que por la tarde del domingo habrá un final feliz”, subrayó la directora de seguridad de la NFL en la víspera del Super Bowl LX.

Gran operativo de seguridad para el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks

Finalmente, Cathy L. Lanier remarcó que el operativo de seguridad para el duelo entre Patriots y Seahawks será muy parecido al que habrá en Estados Unidos durante la celebración del Mundial 2026, al tiempo que afirmó que no ve una amenaza real para el partido.

“Colaborarán 35 agencias locales y federales, será similar a lo que se pueda ver en el Mundial de futbol o en los Juegos Olímpicos. Hay grupos de inteligencia supervisando y no hay ninguna amenaza que veamos como real o creíble”, sentenció la directora de seguridad de la NFL.

Las declaraciones de Cathy L. Lanier se dan en medio de un momento de tensión en Estados Unidos a raíz de las acciones del ICE con migrantes en las últimas semanas.

