¡OFICIAL! Raphael Veiga es nuevo jugador del América y lanza su primer mensaje como azulcrema: “tranquilo”

Aunque llegó a la Ciudad de México desde el pasado sábado, no fue hasta la mañana de este martes que el mediocampista brasileño Raphael Veiga fue presentado como nuevo jugador del Club América. El sudamericano llega procedente del Palmeiras, club con el que se convirtió en ídolo tras conseguir múltiples títulos

Raphael Veiga llegó a México el sábado 31 de enero, cuando el América derrotó 2-0 al Necaxa como local en el Estadio Ciudad de los Deportes para conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Al futbolista se le vio en uno de los palcos del inmueble.

Raphael Veiga llega al América como multicampeón en Palmeiras

El brasileño Raphael Veiga vivirá con el América su primera experiencia en la Liga MX después de haber conseguido 11 títulos con el Palmeiras tanto a nivel local como intercontinental. De hecho es la primera vez que jugará fuera de Brasil.

El mediocampista originario de São Paulo ganó con el Verdão cuatro campeonatos Paulistas, dos Copas Libertadores, dos Brasileiraos, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil, una Copa Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

Raphael Veiga jugó 379 partidos oficiales con el Palmeiras en toda clase de competencias desde su llegada al club en el 2017. Hizo 108 goles y colaboró con 54 asistencias.

¿Cuándo debutaría Raphael Veiga con el América?

El brasileño Raphael Veiga podría tener sus primeros minutos como jugador del América el próximo sábado 7 de febrero, cuando los dirigidos por André Jardine reciban al Monterrey en la Jornada 5 de la Liga MX, en duelo a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas se reencuentran con su verdugo del Apertura 2025, pues Rayados fue el club que las eliminó en los cuartos de final de la Liguilla del pasado certamen.

Raphael Veiga estuvo en el Estadio Ciudad de los Deportes el fin de semana. Observó desde las tribunas el triunfo de sus nuevos compañeros sobre el Necaxa (2-0) en la Jornada 4 del Clausura 2026.

