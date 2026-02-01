América se despide de Álvaro Fidalgo con un mensaje que conmueve al Maguito y a toda la afición

El América dedicó un emotivo mensaje de despedida a Álvaro Fidalgo en sus redes sociales, con el cual le agradeció al Maguito por haber dejado el alma y más en cada partido que jugó con las Águilas durante los cinco años que formó parte del club, además de que le deseó éxito en su nueva aventura con el Betis.

“Maguito: Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema”, comienza el mensaje que el equipo capitalino le dedico al mediocampista, el cual tocó el corazón de los aficionados azulcremas.

Esta… pic.twitter.com/6eSjmi8kAX — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

El América le deja las puertas abiertas a Álvaro Fidalgo

Al final de su mensaje, el América le dejó en claro a Álvaro Fidalgo que la institución azulcrema siempre será su casa y que las puertas de la misma están abiertas para cuando él desee volver.

“Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido #GrandesDeCorazón💛💙🦅“, concluyen las emotivas palabras que los de Coapa le dedicaron al Maguito.

Los aficionados de las Águilas reaccionaron emocionados y conmovidos a esta publicación en redes sociales, principalmente en X, donde dejaron palabras de agradecimiento y aliento para el mediocampista de 28 años de edad, a quien le desearon éxito en su regreso a su natal España.

Nuestros destinos vuelven a unirse. pic.twitter.com/0bC5S8ySLB — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

Álvaro Fidalgo fue pieza fundamental para el tricampeonato y los éxitos recientes del América bajo la dirección técnica de brasileño André Jardine.

El Betis le da la bienvenida a Álvaro Fidalgo

El Betis hizo oficial en sus redes sociales la contratación de Álvaro Fidalgo, quien firmó un contrato con el conjunto sevillano hasta el 2030.

“Entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América″, destacaron los Verdiblancos en su sitio oficial acerca de los logros del Maguito con el América.

Será la primera experiencia para Álvaro Fidalgo en la Primera División del balompié español, pues anteriormente militó en el Real Madrid Castilla (filial del Real Madrid), Rayo Majadahonda y CD Castellón.

