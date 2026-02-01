Allan Saint-Maximin no se guarda nada y se despide del América con una ENORME carta

El futbolista francés Allan Saint-Maximin se despidió del América con una extensa carta que publicó en sus redes sociales, justo un día después de que el equipo capitalino anunció la salida del extremo galo, quien había llegado en agosto del 2025.

“Decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar”, aseguró el jugador de 28 años en una parte de su misiva.

Allan Saint-Maximin agradece todo su apoyo al América

A pesar de que la aventura de Allan Saint-Maximin con el América duró muy poco, el extremo francés le dio las gracias al equipo azulcrema y a todos los que lo apoyaron durante su corta estadía en el futbol mexicano.

“Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Has sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida. Gracias desde el fondo de mi corazón Club América. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí”, remarcó el futbolista francés.

¿Cuántos goles anotó Allan Saint-Maximin con el América?

El extremo francés Allan Saint-Maximin registró tres goles en 15 partidos oficiales con el América en toda clase de competencias. El galo también tuvo dos asistencias con los capitalinos.

Sus tres anotaciones fueron en partidos de Liga MX, todas en la fase regular del Apertura 2025. Marcó en los triunfos sobre Atlas (4-2), Pachuca (2-0) y León (2-0).

Allan Saint-Maximin llegó al América procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita. Su fichaje generó altas expectativas entre los aficionados azulcremas, pero, salvo momentos de lucidez y chispazos, quedó a deber a las mismas.

El último juego del francés con los de Coapa fue en el empate 0-0 contra Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026, duelo en el ingresó al minuto 87 en lugar de Brian Rodríguez.

EVG