André Jardine revela toda la verdad de la salida de Allan Saint-Maximin del América y el pleito que tuvieron

André Jardine aseguró que la intempestiva salida del extremo francés Allan Saint-Maximin del América no se debió a un pleito entre ambos, luego de que circuló el rumor de que el director técnico de las Águilas había tenido problemas con el jugador.

“No, no hubo ninguna pelea, él lo publicó, lamentablemente un acto de racismo contra sus hijas, fue más de una vez, eso no lo tolera él, nosotros tampoco, él se queda mal. Debemos combatir el racismo, no hay espacio para eso”, aseguró el timonel de las Águilas en conferencia de prensa.

"LA DECISIÓN FUE POR LO QUE ÉL MISMO PUBLICÓ EN REDES SOCIALES" 👀#CentralFOX | André Jardine pone fin a los rumores sobre una posible bronca con Saint-Maximin.



Además, mencionó que la salida de Fidalgo es por un tema personal, pues siempre ha sido su sueño jugar en Europa. pic.twitter.com/m7muS1jXRB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 1, 2026

André Jardine dejó en claro que la abrupta salida de Allan Saint-Maximin del América se debe a que sus hijos fueron víctimas de racismo en más de una ocasión, algo que el futbolista no toleró y que el timonel también reprobó.

André Jardine revela complicaciones de Allan Saint-Maximin en México

Aunado al racismo que sufrieron los hijos de Allan Saint-Maximin, André Jardine reveló que al extremo francés le costó trabajo adaptarse a México durante los cinco meses que estuvo con el América.

“Esta semana fue uno de los temas que tuvimos que tratar, una pena, es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien para la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo. Es un cambio para él de Europa a México, le costó adaptarse a la comida, sus hábitos, la forma de vivir”, ahondó el director técnico del equipo azulcrema.

André Jardine también reveló que la directiva del América busca desde ya a un reemplazo para Allan Saint-Maximin, pues el cierre de registros para el Clausura 2026 termina el próximo 9 de febrero.

“Cuando el club va por el fichaje de este nivel sabemos que estas cosas pueden pasar. Es un gran jugador y tenemos que tratar de encontrar la forma de reemplazarlo, tenemos una semana para hacerlo y ya estamos en eso”, adelantó el timonel del cuadro de Coapa.

¿Cuántos partidos jugó Allan Saint-Maximin con el América?

El francés Allan Saint-Maximin tuvo participación en 15 partidos oficiales con el América, todos en la Liga MX, desde su llegada en agosto del 2025 hasta enero del 2026.

El extremo de 28 años de edad hizo tres goles en las Águilas, los cuales fueron en las victorias sobre Atlas, Pachuca y León en la fase regular del Apertura 2025.

Allan Saint-Maximin se fue del América con las manos vacías, pues el club no conquistó trofeos durante su estadía en el futbol mexicano.

EVG