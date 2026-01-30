“Nunca toleraré que vayan en contra de mis hijos”; explota figura del América por lamentable situación

Un jugador del América reveló que sus hijos fueron víctimas de racismo y mandó un contundente mensaje.

El futbolista francés Allan Saint-Maximin, extremo del América, explotó en las redes sociales al denunciar que sus hijos fueron víctimas de racismo, hecho que condenó enérgicamente y aseguró que nunca a va a tolerar que molesten a sus pequeños.

“El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos. Crecí y aprendí a luchar contra los ataques desde lo oculto hasta lo frontal. Pero hay una cosa que nunca toleraré y es que vayan en contra de mis hijos”, comienza el mensaje del jugador de las Águilas, quien acompañó el mismo con tres fotos. En las primeras dos sale uno de sus hijos y en la última los otros tres, pues es padre de cuatro niños.

Futbolista del América hace un llamado a la sociedad

Allan Saint-Maximin hizo un llamado de consciencia para alentar a la sociedad a hacer a un lado la discriminación y el odio por el color de piel, al tiempo que aseguró que hará todo lo que está en sus manos para proteger a sus hijos de estas conductas.

“La protección de mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para que sean respaldados y amados sin importar sus orígenes o su color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”, aseveró el jugador del América.

Allan Saint-Maximin dejó en claro su deseo de que sus hijos crezcan y se desarrollen en un ambiente sano en el que el racismo sea condenado y combatido por todos.

“Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que sufrir estos comportamientos absurdos y sin sentido que solo buscan destruir y dividir”, resaltó el futbolista del América.

América apoya a Allan Saint-Maximin

El América no ha emitido hasta el momento un comunicado o mensaje alusivo a los actos racistas contra los hijos de Allan Saint-Maximin.

Sin embargo, ESPN reportó que la directiva del equipo azulcrema ya le hizo saber todo su apoyo al extremo francés y a su familia con toda la asesoría necesaria para una situación de este tipo.

Allan Saint-Maximin también recibió respaldo de varios de sus seguidores y aficionados del América en su publicación en las redes sociales, donde le mandaron mensajes de aliento tras este lamentable hecho.

EVG