Comencé mi sueño de ser tenista profesional cuando tenía 10 años: Rafa de Alba

Un cuarto lugar nacional en tenis cuando tenía entre nueve y 10 años fue lo que hizo soñar al mexicano Rafa de Alba con ser jugador profesional del deporte que toda su vida ha jugado su papá y que él empezó a practicar a los siete años de edad.

“Mi mamá me metió a clínicas de tenis en el Club del Bosque en León, Guanajuato. Comencé a jugar torneos internos y después estatales. A los nueve, 10 años jugué nacionales y terminé el año rankeado cuarto de México y ahí fue cuando empecé a perseguir mi sueño de ser profesional”, reveló Rafa de Alba en exclusiva con La Razón.

Rafa de Alba participa en torneo M15 con otros talentos

Luego de un sobresaliente desempeño en el circuito juvenil de la ITF, el tenista de 23 años de edad transitó con éxito al tenis profesional, y esta ocasión tiene la oportunidad de participar en el torneo M15 Huamantla Soltepec, certamen avalado por la ITF World Tennis Tour que se celebra del 26 de enero al 1 de febrero y del 2 al 8 de febrero en el Soltepec Tennis Center, ubicado en Huamantla, Tlaxcala.

“Hice una buena pretemporada en Miami, Florida, de casi tres semanas en las que entrené mucho tenis, mucho físico, jugué partidos y por eso llegué un poco antes a este torneo, para adaptarme a la altura. Me siento muy motivado y con muchas ganas de volver a competir, tengo buenas sensaciones”, comentó al respecto Rafa de Alba.

Este torneo de categoría M15 lo disputan jóvenes talentos de distintas partes del mundo en un formato competitivo diseñado para fomentar la consolidación de carreras juveniles hacia el tenis profesional.

El juvenil tenista mexicano Rafa de Alba durante uno de sus partidos. ı Foto: Cortesía

La experiencia de Rafa de Alba con Holger Rune

En su corto andar en el deporte profesional, Rafa de Alba ha tenido grandes experiencias y una de ellas fue entrenar con el danés Holger Rune, quien actualmente ocupa el sitio 16 en el ranking de la ATP.

"Me lo imaginaba un poco más creído en su forma de ser y fue muy buena onda y humilde, muy disciplinado, venía con cinco coaches a la cancha, muy profesional en todos los aspectos y enfocado en sus objetivos y por eso está donde está”, comentó respecto a aquel encuentro que tuvo en Acapulco con Holger Rune.

En cuanto al tenista más complicado que ha enfrentado hasta el momento, Rafa de Alba no duda en señalar al canadiense Gabriel Diallo como “el rival más bueno” que ha tenido, lo cual ocurrió en el ATP 500 de Acapulco en el 2025.

¿Cuál es la principal meta de Rafa de Alba?

Rafa de Alba tiene el objetivo de tener un nivel consistente con su tenis para disputar competencias de mayor nivel. Más a futuro, el mexicano tiene claro que quiere estar en el top 100 de la ATP.

“A mediano plazo ser consistente todas las semanas con mi nivel de tenis, sentir que estoy jugando mi mejor tenis y eso obviamente va a levar a mejores resultados y jugar mejores torneos, ganar más puntos y posicionarme mejor en el ranking. A largo plazo, la meta final es lograr ser top 100 ATP del mundo”, aseveró el mexicano.

Por último, Rafa de Alba manifestó su agradecimiento con la marca Flexi por la nueva alianza entre ambos. “Es una marca con mucha historia y tiene unos valores que son los mismos con los que yo me identifico, que son calidad, constancia y trabajo bien hecho en equipo”, resaltó.

EVG