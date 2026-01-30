Penta Zero Miedo en el WWE Royal Rumble 2026: ¿Cuándo, a qué hora, dónde ver el evento?

Uno de los eventos más esperados por los aficionados de la lucha libre es el WWE Royal Rumble, que en 2026 se realiza en Riad, Arabia Saudita, en un estadio construido especialmente para esta función, que reunirá a los mejores gladiadores del mundo y en donde espera la presencia del mexicano Penta Zero Miedo.

Royal Rumble es un enfrentamiento masivo donde 30 superestrellas de la WWE entran al ring en intervalos de tiempo y deben permanecer el mayor tiempo posible. No hay rendición, ni cuenta de espaldas, la única manera de eliminar a un rival es sacarlo del ring por encima de la tercera cuerda.

Como cada año el evento tiene el Royal Rumble 2026 tiene la versión femenil y varonil. El ganador de la Batalla Real tiene el premio de ser el evento estelar en WrestleMania 42, que se celebrará en abril en Las Vegas, Nevada, la capital mundial de los deportes de contacto.

No matter where you are in the world, get ready to witness the spectacle that is #RoyalRumble LIVE tomorrow!



Streaming on the @espn app in the U.S. and @netflix internationally! pic.twitter.com/16FaecVIG3 — WWE (@WWE) January 30, 2026

¿Dónde ver el WWE Royal Rumble 2026?

El WWE Royal Rumble 2026 se realiza este sábado 31 de enero a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver po la señal de Netflix. La función se realiza en el KAFD (King Abdullah Financial District) de Riad, Arabia Saudita.

Día: Sábado 31 de enero de 2026

Horario : 13:00 horas, tiempo del centro de México

Señal: Netflix

¿Estará Penta Zero Miedo en el Royal Rumble 2026?

El luchador mexicano Penta Zero Miedo se ha convertido en una de las estrellas de la WWE, desde su llegada se ganó el corazón de los aficionados, que esperan verlo en el Royal Rumble 2026. El gladiador mexicano se encuentra recuperándose de una lesión, pero se espera que sí forme parte de la cartelera.

Royal Rumble masculino

Cody Rhodes

Jey Uso

Rey Mysterio

Roman Reigns

Dragon Lee

Penta

Solo Sikoa

Jacob Fatu

Royal Rumble femenino

Rhea Ripley

Liv Morgan

IYO SKY

Asuka

Bayley

Raquel Rodríguez

Lyra Valkyria

Roxanne Perez

Charlotte Flair

Alexa Bliss

Nia Jax

Lash Legend

Giulia

Chelsea Green

Con el Royal Rumble 2026, la empresa da oficialmente el banderazo de salida a su temporada más importante del año, que termina con Wretelmania, y para Penta Zero Miedo es una plataforma crucial para consolidarse como una figura global en el mundo de la lucha libre profesional.

