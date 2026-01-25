¡OFICIAL! Regina Tarin, peleadora mexicana de MMA, supera pruebas con la WWE

La artemarcialista mexicana Regina Tarin ya fue aceptada por la WWE, luego de que pasó las pruebas a las que la empresa de lucha libre la sometió, una importante meta y sueño cumplido para la joven deportista de 21 años de edad.

La peleadora mexicana, conocida como Kill Bill, reveló que superó las evaluaciones de la WWE en su centro de alto rendimiento, ubicado en Orlando, Florida, donde demostró su talento ante otros prospectos de todo el mundo.

Luego de pasar las pruebas de la WWE, Regina Tarin se perfila como una de las futuras figuras mexicanas en la compañía estadounidense, en la que brillan otros mexicanos como Penta Zero Miedo, quien se unió a la empresa en enero del 2025.

La trayectoria de Regina Tarin en el MMA

Regina Tarin es una peleadora profesional de MMA que nació en la Ciudad de México el 19 de octubre del 2004. Tiene 21 años de edad y pelea en la división de peso mosca. Su apodo es Kill Bill y está invicta, pues su récord profesional es de 7-0-0. Ha peleado en empresas como Combate Global y Budo Sento, en donde fue campeona a los 19 años.

Regina Tarin también es tricampeonato nacional y representó a México en el Mundial Juvenil de MMA en 2022, celebrado en Abu Dabi. En esa competencia conquistó la medalla de plata, peleando cinco veces el mismo día. Recientemente la peleadora estuvo unos días en Tailandia, en donde estuvo practicando Muay thai e incluso tuvo una pelea.

De acuerdo con Tapology, sitio dedicado al seguimiento de peleadores profesionales, la peleadora mexicana está rankeada 17 en la región Central y Sur de América. Además de ser la 21 en cuanto a la zona de Norteamérica.

¿Cuándo fue la última pelea de Regina Tarin?

La nicaragüense Yurivia Jiménez fue la séptima y más reciente víctima de la mexicana Regina Tarin, quien derrotó a la centroamericana por nocaut técnico el 29 de noviembre del 2025.

Las otras peleadoras de MMA a las que Kill Bill ha vencido son Kaytlin Neill, Luisa Cifuentes, Gisela Luna, Fernanda Marrufo, Andrea García y Citlalli Alcantar.

La única pelea que Regina Tarin no ganó fue la del 4 de marzo del 2022 contra la también mexicana Joceline Saucedo, pero se trató de un combate amateur.

