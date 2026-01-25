Christian Horner vuelve a la Fórmula 1 tras su salida de Red Bull para tener un increíble puesto

Christian Horner volvería a la Fórmula 1 menos de un año después de su salida de Red Bull.

Christian Horner regresaría muy pronto a la Fórmula 1 luego de su salida de Red Bull, pues Alpine dio a conocer que el británico y un grupo de inversores quieren comprar una participación en la escudería francesa.

Eso no sería todo, pues Christian Horner ha mantenido comunicación con Alpine desde inicios de enero para convertirse en el nuevo director del equipo, esto de acuerdo con información del periodista Pedro Fermín Flores.

Christian Horner is in talks about an F1 comeback, with the former Red Bull team principal's consortium interested in buying a minority stake in Alpine 🚨 pic.twitter.com/kRpAtcHSbg — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) January 25, 2026

“No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo, como se informó previamente en octubre del año pasado”, se lee en una parte de un comunicado de Alpine.

¿A quién sustituiría Christian Horner en Alpine?

Christian Horner reemplazaría en la dirección de la escudería Alpine al italiano Flavio Briatore, quien también es asesor ejecutivo del equipo francés, el cual compite en la Fórmula 1 desde el 2021, cuando reemplazó a Renault.

Flavio Briatore es amigo cercano de Christian Horner, según información de Sportbible, que reporta que un consorcio encabezado por Otro Capital está interesado en vender su participación del 24 por ciento, que Forbes valora en aproximadamente 588 millones de dólares.

Christian Horner volvería a la Fórmula 1 para asumir un nuevo reto menos de un año después de su salida de Red Bull, donde fue el jefe del equipo durante dos décadas, en las cuales el alemán Sebastian Vettel y el neerlandés Max Verstappen consiguieron cuatro títulos mundiales, todos de manera consecutiva.

Christian Horner prepara gira de conferencias en Australia

Mientras se concreta su llegada a Alpine, Christian Horner seguirá muy ocupado, pues el exdirector de Red Bull dará una serie de conferencias en Australia, previo a que comience la F1 2026 precisamente en el país de Oceanía.

El exjefe del mexicano Checo Pérez en la escudería austriaca dará su primera conferencia en Melbourne el próximo 24 de febrero. Dos días después estará en Sydney y el 2 de marzo dará la última en Perth.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha el próximo 5 de marzo, cuando se lleven a cabo las prácticas 1 y 2 del Gran Premio de Australia, la primera carrera de la campaña en la que Checo Pérez regresa tras un año sabático para comenzar una nueva aventura con la debutante Cadillac.

EVG