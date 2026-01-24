¡Orgullo mexicano! Lorena Ramírez logra récord personal en el Ultramaratón de Hong Kong 100

La corredora rarámuri Lorena Ramírez puso en alto el nombre de México en el Ultramaratón de Hong Kong 100.

La corredora rarámuri Lorena Ramírez volvió a escribir una página dorada en su trayectoria, luego de que rompió su récord personal en el Ultramaratón de Hong Kong 100. Lo hizo tras completar los 100 kilómetros en 22 horas, 24 minutos y 10 segundos.

Esta gesta se hace todavía más grande debido a que la mexicana enfrentó gélidas temperaturas, intensa humedad y un error en sus lámparas, situación que la obligó a correr varios tramos del recorrido sin iluminación.

Con el número 237 en la espalda y vestida con su tradicional atuendo y huaraches, Lorena Ramírez dio otra importante muestra de que con ganas, resistencia y temple se pueden conseguir grandes cosas, incluso cuando todo o mucho parece estar en contra.

Factores a los que se enfrentó Lorena Ramírez en el Ultramaratón de Hong Kong 100

Distancia: 100 kilómetros de montaña

Desnivel acumulado: 5,000 metros

Condiciones: frío intenso, humedad y terreno técnico.

Adversidad adicional: falla de sus lámparas

Resultado: 22 horas, 24 minutos y 10 segundos

Lorena Ramírez supera por mucho su tiempo del Ultramaratón de Hong Kong 2025

A pesar de que Lorena Ramírez finalizó el Ultramaratón de Hong Kong 100 en el lugar 359, la corredora rarámuri hizo casi cuatro horas menos que en la edición del 2025, en la que registró 26 horas, 2 minutos y 12 segundos.

Miles de espectadores ovacionaron a la mexicana, igual de emocionados que ella por esta nueva marca personal conseguida con mucho esfuerzo.

Lorena Ramírez recibió una manta para cubrirse del inmenso frío, algo que no fue impedimento para su extraordinario desempeño en Hong Kong.

Lorena Ramírez, ganadora del Premio Nacional del Deporte

Lorena Ramírez se convirtió en la primera atleta indígena rarámuri en ganar el Premio Nacional del Deporte, logro del que se hizo acreedora en el 2025 en la categoría de trayectoria.

Lorena Ramírez recibió este importante galardón en Palacio Nacional de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de Rommel Pacheco, titular de la Conade.

La corredora rarámuri atrajo los reflectores internacionales en el 2017, luego de que conquistó el primer lugar en la carrera de ultradistancia Cerro Rojo, una prueba de 50 kilómetros entre montañas, ríos, pendientes y caminos a campo traviesa que se lleva a cabo en Puebla.

EVG