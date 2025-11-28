Claudia Sheinbaum entrega Premio Nacional del Deporte 2025 a los mejores atletas del año

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 a los mejores atletas mexicanos del año en un evento muy especial, pues se trató del 50 aniversario de este reconocimiento, que por segunda ocasión le tocó a Sheinbaum Pardo otorgarlo como mandataria. El evento se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio Nacional.

Este año hubo 16 ganadores en siete categorías, destacando el ciclista Isaac del Toro en deporte profesional, mientras que el clavadista Osmar Olvera, la arquera Andrea Maya Becerra y los atletas Alegna González y Uziel Muñoz obtuvieron este galardón en el apartado de deporte no profesional.

En la celebración del evento en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reconoció a todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025.

Todos los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

En deporte profesional

Isaac del Toro (Ciclismo)

En deporte no profesional

Osmar Olvera (Clavados)

Andrea Maya Becerra (Tiro con arco)

Alegna González (Atletismo)

Uziel Muñoz (Atletismo)

En deporte paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con Arco)

Juez/Árbitro

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

Maria Lorena Ramirez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Fomento al deporte

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

El Premio Nacional del Deporte cumple medio siglo de vida

El Premio Nacional del Deporte se creó en 1975. Es un reconocimiento otorgado por el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Este galardón se representa en un diploma con membrete del Gobierno Federal y rúbrica del presidente en turno, una medalla y un estímulo económico. En esta ocasión, cada ganador recibió un numerario por la cantidad de 796,005 pesos.

