Isaac del Toro y Osmar Olvera ganan el Premio Nacional del Deporte; conoce a todos los premiados

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio a conocer a los 16 ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025, quienes recibirán los premios en una ceremonia que encabezará la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Los principales galardonados fueron Isaac del Toro y Osmar Olvera.
Luego de una destacada participación en 2025, el ciclista Isaac del Toro y el clavadista Osmar Olvera fueron premiados con este reconocimiento. Fueron 16 atletas personalidades en siete categorías diferentes.
Todos los premiados
Deporte Profesional
- Isaac del Toro - Ciclismo
Deporte no profesional
- Andrea Maya Becerra Arizaga - Tiro con arco
- Alegna Aryday González Muñoz - Atletismo
- Uziel Aarón Muñoz Galarza - Atletismo
- Osmar Olvera Ibarra - Clavados
Deporte Paralímpico
- Luis Carlos López Valenzuela - ParaAtletismo
- Osiris Aneth Machado Plata - ParaAtletismo
Entrenador
- Alejandro Laberdesque Vázquez - Atletismo
- Karen Selene Montellano Ruvalcaba - Tiro con arco
Juez/árbitro
- Araceli Ornelas Caballero - Taekwondo
- Leslie Selene Velasco González - ParaPowerlifting
Trayectoria destacada en el deporte mexicano
- Gabriela Belem Agúndez García - Clavados
- Donovan Daniel Carrillo Suazo - Patinaje sobre hielo
- José Arnulfo Castorena Vélez - ParaNatación
- María Lorena Ramírez Nahueachi - Atletismo ultramaratones
Fomento al deporte
- Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez
Los mejores atletas premiados
Isaac del Toro fue se llevó el Premio Nacional del Deporte 2025 por sus actuaciones en el ciclismo internacional. El joven de Baja California fue segundo lugar en el Giro de Italia y se mantuvo entre los mejores ciclistas del mundo, con victorias en diversos campeonatos.
Del otro lado, Osmar Olvera hizo historia en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. Venció a los clavadistas chinos en la final de trampolín de 3 metros y se colgó el oro. Además, venía de un 2024 en donde brilló en París 2024.
En la rama de Deporte no profesional, otro de los laureados fue Uziel Muñoz, quien se convirtió en el primer mexicano en colgarse una plata en un Mundial de Atletismo. Lo hizo en lanzamiento de bala, con marca de 21,97 metros, que es récord nacional.
