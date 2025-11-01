Isaac del Toro y Osmar Olvera ganan el Premio Nacional del Deporte; conoce a todos los premiados

El mexicano Isaac del Toro llegó a 16 triunfos en la temporada con su victoria en el Giro de Veneto.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio a conocer a los 16 ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025, quienes recibirán los premios en una ceremonia que encabezará la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Los principales galardonados fueron Isaac del Toro y Osmar Olvera.

Luego de una destacada participación en 2025, el ciclista Isaac del Toro y el clavadista Osmar Olvera fueron premiados con este reconocimiento. Fueron 16 atletas personalidades en siete categorías diferentes.

CONADE informa: El Premio Nacional de Deportes 2025 ya tiene ganadores



Su esfuerzo y disciplina serán reconocidos por un año destacado para el deporte mexicano. 🇲🇽



Todos los premiados

Deporte Profesional

Isaac del Toro - Ciclismo

Deporte no profesional

Andrea Maya Becerra Arizaga - Tiro con arco

Alegna Aryday González Muñoz - Atletismo

Uziel Aarón Muñoz Galarza - Atletismo

Osmar Olvera Ibarra - Clavados

Deporte Paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela - ParaAtletismo

Osiris Aneth Machado Plata - ParaAtletismo

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez - Atletismo

Karen Selene Montellano Ruvalcaba - Tiro con arco

Juez/árbitro

Araceli Ornelas Caballero - Taekwondo

Leslie Selene Velasco González - ParaPowerlifting

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Belem Agúndez García - Clavados

Donovan Daniel Carrillo Suazo - Patinaje sobre hielo

José Arnulfo Castorena Vélez - ParaNatación

María Lorena Ramírez Nahueachi - Atletismo ultramaratones

Fomento al deporte

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez

Los mejores atletas premiados

Isaac del Toro fue se llevó el Premio Nacional del Deporte 2025 por sus actuaciones en el ciclismo internacional. El joven de Baja California fue segundo lugar en el Giro de Italia y se mantuvo entre los mejores ciclistas del mundo, con victorias en diversos campeonatos.

Del otro lado, Osmar Olvera hizo historia en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. Venció a los clavadistas chinos en la final de trampolín de 3 metros y se colgó el oro. Además, venía de un 2024 en donde brilló en París 2024.

En la rama de Deporte no profesional, otro de los laureados fue Uziel Muñoz, quien se convirtió en el primer mexicano en colgarse una plata en un Mundial de Atletismo. Lo hizo en lanzamiento de bala, con marca de 21,97 metros, que es récord nacional.

