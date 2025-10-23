Isaac del Toro dedica emotivas palabras para agradecer todo el apoyo recibido este 2025 (VIDEO)

Isaac del Toro fue el ganador de la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025.

Antes de cerrar la temporada 2025, Isaac del Toro se hizo un espacio para viajar a su ciudad natal, Ensenada, Baja California, y participar en el Campeonato Nacional de Ciclismo, donde logró ganar la prueba contrarreloj y al subirse a lo más alto del podio dedicó una emotivas palabras a todos los que lo han apoyado este año.

“Feliz de verdad de poder tener esta experiencia este año es diferente poder comentarles que mi vida ha cambiado muchísimo últimamente y que para mí es increíble, estoy muy agradecido con cada uno por el cambio de tiempo y el apoyo en estos años ha sido increíble”, expresó el ciclista mexicano.

De igual manera, se disculpo por no poder “agradecerle a cada uno, pero ya se lo privilegiado que soy y estoy infinitamente agradecido con todos. Esto es como un sueño, muchísimas gracias por venir y ser parte de esto”.

Una gran jornada se vivió este jueves en el arranque del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 en Ensenada, Baja California. 🇲🇽



👉 Ellos son los ganadores de la prueba contrarreloj ambas ramas en las categorías:



🚴‍♂️ Juvenil

🚴‍♂️ Sub-23

🚴‍♂️ Élite pic.twitter.com/wkwC77SpFy — CONADE (@conadeoficial) October 23, 2025

Isaac del Toro aún tiene una carrera por disputar en Ensenada

Isaac del Toro ya fue ganador de la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Ensenada 2025 este jueves 23 de octubre, subiendo a lo más alto del podio para festejar una victoria en su ciudad natal.

El ‘Torito’ volverá a ponerse el casco y se subirá una vez más a su bicicleta en el año este sábado 25 de octubre, para disputar la prueba de ruta del campeonato, donde estará en busca de tener un fin de temporada muy bueno en el país.

Además de la categoría élite, donde compite Isaac del Toro, el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 también tiene nivel juvenil y Sub-23, donde las promesas de este deporte se desempeñan para demostrar sus capacidades en el asfalto de Ensenada.

¡CAMPEÓN NACIONAL! 🏆🇲🇽



Isaac Del Toro obtiene el título en la prueba contrarreloj de la categoría élite varonil en su tierra Ensenada, Baja California. 🚴‍♂️



👉 El destacado ciclista conquistó el 1° lugar con un tiempo de 25:25.74.



¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/DHXIDzlHJp — CONADE (@conadeoficial) October 23, 2025

Isaac del Toro suma 17 victorias en la temporada 2025

Como el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 está organizado por la Unión Mexicana de Ciclismo (UCIMEX) y será avalado oficialmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), la victoria de Isaac del Toro en la prueba contrarreloj contó para su cuenta personal y para el UAE Team-Emirates XRG.

El mexicano podría ampliar su lista a 18 triunfos, pues el sábado 25 de octubre podría volver a subirse a lo más alto del podio si llega a ganar la prueba de ruta. Algunos de los mejores logros del ‘Torito’ en la temporada 2025 fueron su segundo puesto en el Giro de Italia, su victoria en la Vuelta a Austria y la Vuelta a Burgos.

Al terminar el Campeonato Nacional de Ciclismo, el mexicano se tomará un descanso y comenzará a preparar la siguiente campaña, buscando un mejor puesto en el ranking de la UCI, aunque este año logró meterse entre los tres primeros lugares, junto a su compañero Tadej Pogacar.

DCO