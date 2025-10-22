¿Cuándo y dónde competirá Isaac del Toro en México?

Isaac del Toro volverá a ponerse el casco y subirse a su bicicleta para tener una competencia antes de que termine el año en México, la cual se llevará a cabo en su natal Ensenada, Baja California. El mexicano participará en el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj.

La competencia se disputará del jueves 23 al sábado 25 de octubre del 2025; después de cuatro años, el Campeonato Nacional regresa al calendario, bajo la organización de la Unión Mexicana de Ciclismo (UCIMEX) y será avalado oficialmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI); esto confirma que las victorias que consiga el ‘Torito’ cuenten en el registro del equipo emiratí.

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Estoy orgulloso de correr con los colores del UAE Team Emirates-XRG aquí, por fin en casa, y lo daré todo para terminar el año con broche de oro”, expresó Isaac del Toro.

We’re not done just yet… and neither is Torito! We are delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 will contest the Mexican National Championships this week 🇲🇽



Hosted in Isaac’s home city of Ensenada, Isaac will compete in both the ITT and Road Race 🐂



Vamos, Torito! #WeAreUAE pic.twitter.com/qXscBUQzZo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 22, 2025

Este es el calendario completo del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Ensenada 2025

Isaac del Toro ya está en México para iniciar su preparación de cara al Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Ensenada 2025, donde competirá por conseguir su decimoséptima victoria de la campaña y la número 95 para el UAE Team Emirates-XRG.

Todo comenzará el 23 de octubre cuando se lleven a cabo las pruebas contrarreloj para las tres categorías participantes; el viernes 24 de octubre las categorías juveniles y sub 23 tendrán su prueba de ruta.

Para finalizar la competencia, el sábado 25 de octubre, del Toro saldrá a la ruta en su ciudad natal en busca de terminar el año con una victoria en casa.

Isaac del Toro busca su victoria 17 en la temporada

Isaac del Toro está teniendo una temporada espectacular y disfrutando de su segundo año estelar como profesional. El mexicano ha conseguido 16 victorias a lo largo del 2025 y en México busca cerrar con broche de oro el año consiguiendo su decimoséptimo triunfo con el UAE Team Emirates-XRG.

Uno de sus mayores logros ocurrió en una de las etapas del Giro de Italia, además de que el ‘Torito’ fue el joven revelación de la competencia al convertirse en el deportista más joven en llevar 10 días consecutivos con la maglia rosa, algo que no ocurría desde que Fausto Coppi lo consiguió en 1940.

Además de sus múltiples victorias en la temporada, el mexicano logró meterse en el tercer puesto del ranking individual de ciclistas de la UCI, solo por detrás de grandes deportistas y campeones del Tour de Francia Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

DCO