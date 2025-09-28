¡En el Top 10! Isaac del Toro es séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro es séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

El mexicano Isaac del Toro hizo historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, pues terminó séptimo lugar, siendo el único latinoamericano en el Top 10, cerrando de la mejor manera el certamen que se realizó en Kigali, Ruanda, en donde el ganador fue Tadej Pogačar.

El Torito lo dio todo de sí, trabajó fuerte, e incluso en un momento estaba rozando una actuación superlativa, pues lideró la carrera por poco más de 30 kilómetros, pero su coequipero del UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogačar, tuvo un mejor cierre y lo rebasó,

Luego de 267.5 kilómetros, de los cuales 5,475 metros fueron de desnivel acumulado, el esloveno y compañero del mexicano Tadej Pogačar se quedó con la medalla de oro.

¡Top 10 a nivel mundial!



Isaac del Toro🇲🇽 finaliza séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.



Isaac estuvo más de 30km en la punta de la carrera junto a Tadej Pogacar🇸🇮, pero no pudo aguantar el ritmo del extraterrestre. En verdad lo que hace Pogacar, su resistencia… pic.twitter.com/9Mq1yWPQFq — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 28, 2025

Podio del Mundial de Ciclismo de Ruta

Tadej Pogačar - Eslovenia

Remco Evenepoel-Bélgica-Plata

Ben Healy-Irlanda-Bronce

Así fue el ataque de Tadej Pogačar a Isaac del Toro

Aunque el nacido en Ensenada, Baja California, lideró la carrera por algunos kilómetros, fue cuento faltaban 66km de la ruta que Tadej Pogačar lanzó un ataque y se empezó a despegar del mexicano de 21 años, quien no pudo mantener el ritmo de su compañero de equipo.

BACK-TO-BACK WORLD CHAMPION 🌈🥇 #Kigali2025



Congratulations to @TamauPogi and the whole 🇸🇮 team for winning the 2025 UCI World Championships Road Race 👏🏻



After lighting up the race some 104km out, Tadej went solo with 66km to go, and would not be caught 🔥



World Championship,… pic.twitter.com/O0pZ8rLaSx — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 28, 2025

El Torito se vio mermado físicamente, pero logró terminar en el Top 10 con tiempo de 6 horas, 28 minutos y 7 segundos, además que su diferencia con el vencedor del Mundial de Ruta fue de 6 minutos y 47 segundos, lo que quiere decir que estuvo a 3 minutos y 30 segundos de una medalla.

Detrás del esloveno en el podio terminaron el belga Remco Evenepoel con la plata y el irlandés Ben Healy con el bronce, quienes demostraron que la competencia en Ruanda fue de alto nivel, ya que no cualquiera logra terminar la carrera.

De los 100 competidores que empezaron la prueba, solamente 30 cruzan la meta y entre ellos solo dos fueron latinos; Isaac del Toro y el colombiano Harlod Tejada, quien terminó fuera del Top 10 con el lugar 14.

