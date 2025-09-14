Isaac del Toro no deja de hacer historia y gana la edición 77 del Trofeo Matteotti

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue con sus grandes actuaciones internacionales, pues este domingo 14 de septiembre tuvo su cuarta victoria en una semana al ganar la edición 77 del Trofeo Matteotti, que se corre en la ciudad italiana Pescara, en Italia.

El Torito tiene 13 victorias en 2025 de las 16 totales de su carrera, además que ganó cuatro de las cinco citas llamadas semiclásicas italianas; el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini, el Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini y el Trofeo Matteott. Justamente estas son sus cuatro conquistas al hilo.

Guess who won again, now in a sprint…



Isaac Del Toro wins Trofeo Matteotti and scores 84th for UAE, only two more for the absolute record. 🤯 pic.twitter.com/eFh1wwRls1 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

Isaac del Toro y un presente inmejorable

El nacido en Ensenada, Baja California, sigue demostrando que es uno de los mejores ciclistas de la actualidad y uno de los que mejor se mantiene, pues fue el mejor de una carrera de 193 kilómetros repartidos en 12 vueltas. El trazado del Trofeo Matteotti consta de ascensos demandantes como la Salita Tiberi, el Colle Scorrano y el Montesilvano Colle, que son de las partes más complicadas de la competencia.

El mexicano vive uno de los mejores momentos de la carrera, logrando su decimotercer triunfo del año, que lo colocan como uno de los ciclistas más destacados dentro del UAE Team Emirates, estando dentro del top 10 del ranking del UCI.

El siguiente reto de Isaac del Toro será representar a México en el Campeonato Mundial de Ruta en Kigali, Ruanda, competencia que se celebra del 21 al 28 de septiembre.

Así ganó Isaac del Toro el Trofeo Metteotti

En el Trofeo Matteotti el mexicano Isaac del Toro ganó con una gran sprint en el cierre de la competencia. En los últimos 20 kilómetros la carrera estaba muy cerrada, con un grupo de cinco jugadores que buscan una escapada, pero los favoritos frenaron el ataque.

En la última vuelta el Torito estuvo cerca de los punteros, que eran él y figuras como Davide Formolo, Rui Costa y Richard Carapaz, con quien tuvo su historia en el Giro de Italia.

En el último ascenso al Montesilvano Colle, el ciclista mexicano atacó y se metió de manera definitiva en la lucha por la victoria. En los metros finales Isaac del Toro mostró una gran potencia con un arranque decisivo para cruzar la meta en un sprint final.

aar