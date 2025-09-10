Isaac Del Toro conquista el Giro Della Toscana

El ciclista mexicano Isaac Del Toro volvió a brillar en Europa al adjudicarse la victoria en el Giro Della Toscana 2025, en Italia. Con este triunfo, alcanzó su onceava victoria de este año.

La competencia, también conocida como Giro della Toscana ‘Memorial Alfredo Martini’, se disputó sobre un recorrido de 189 kilómetros, dividido en una primera mitad lluviosa con una fuga de cinco hombres y una segunda parte más seca, marcada por dos ascensos al Monte Serra.

El momento clave de la carrera llegó en la segunda subida al Monte Serra, cuando el equipo UAE Team Emirates endureció el ritmo con el veterano Rafal Majka, reduciendo el grupo de favoritos. En ese escenario, Del Toro rebaso a menos de 30 kilómetros de la meta, dejando atrás a Michael Storer (Tudor), Paul Double (Jayco) y a Richard Carapaz (EF Education).

El mexicano se mantuvo en cabeza durante los últimos 27 kilómetros, sosteniendo una ventaja que lo llevó a cruzar la meta en solitario, con un tiempo de 4:25:38 y una diferencia de 15 segundos respecto a su más cercano perseguidor.

La segunda posición fue para el australiano Michael Storer, quien había mostrado gran capacidad en las ascensiones, mientras que el belga Steff Cras (TotalEnergies) completó el podio.

Este triunfo coloca al equipo emiratí de Del Toro a solo tres victorias del histórico récord del Columbia en 2009, un dato que refleja la magnitud de la temporada que están construyendo.

Isaac Del Toro sigue escribiendo páginas doradas para el ciclismo mexicano.

