¡Oficial! Otro grandioso resultado para Isaac del Toro, ahora en el Andorra Cycling Masters

El mexicano Isaac del Toro sigue brillando en el ciclismo internacional, pues ni siquiera en pruebas sin validez oficial baja el nivel, como lo demostró en el Andorra Cycling Master, en donde terminó segundo en la clasificación final, tan solo por detrás de Primoz Roglic, dejando una gran actuación para los aficionados.

El esloveno Primoz Roglic, del Red Bull-BORA-hansgrohe, se quedó con la victoria en la primera y hasta el momento única edición del Andorra Cycling Masters celebrada este domingo en el Principado. Roglic finalizó con 55, cuatro más que el Torito, quien acumuló 51.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard terminaron detrás de Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, quien fue tercero en la cronoescalada y primero en Escaldes-Engordany. Su compañero Pogacar, considerado uno de los mejores del mundo, finalizó con 42 puntos y el cuarto lugar, Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), con 36.

Clasificación del Sector 1-Cronoescalada al coll de la Gallina (8,2 km)

1- Primoz Roglic (ESL-Red Bull) 25 puntos

2- Tadej Pogacar (ESL-UAE) 20 puntos

3- Isaac del Toro (MEX-UAE) 18 puntos

4-Jonas Vingegaard (DIN-Visma) 15 puntos

Clasificación del Sector 2-Andorra la Vella-Escaldes-Engordany (32 km)

1- Isaac del Toro (MEX-UAE) 25 puntos

2- Primoz Roglic (ESL-Red Bull) 20 puntos

3- Tadej Pogacar (ESL-UAE) 18 puntos

4-Jonas Vingegaard (DIN-Visma) 15 puntos

Clasificación final-Andorra Cycling Masters

1- Primoz Roglic (ESL-Red Bull) 55 puntos

2- Isaac del Toro (MEX-UAE) 51 puntos

3- Tadej Pogacar (ESL-UAE) 42 puntos

4-Jonas Vingegaard (DIN-Visma) 36 puntos

El mexicano sigue sumando logros en su corta carrera, consolidándose como uno de los mejores del mundo con 21 años de edad. En días pasados se convirtió en campeón del Giro de Veneto, en Italia, al cruzar la meta en un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 29 segundos, con lo que le sacó 22 segundos de ventaja al francés Pavel Sivakov, quien culminó segundo.

El Andorra Cycling Masters se realizó en el centro de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. En juego estuvo el título honorífico de “campeón de campeones”, que pelearon Primoz Roglic e Isaac del Toro, quien fue el más rápido en el sprint del segundo sector, que casi tiene que definirse por “foto-finish”.

“Ha sido espectacular para mí, con mucho público en las calles. Empezando por la mañana en el Coll de la Gallina y corriendo en unos bonitos paisajes como los del Principado. Me he sentido muy bien y se ha decidido en un esprint final contra Del Toro. Un placer competir con estos tres ciclistas”, dijo el ganador Primoz Roglic.

El esloveno habló sobre la llegada de Remco Evenepoel a su equipo: “Su llegada es buena para el equipo, pero tendremos que ir paso a paso. Me queda un año y mi idea es seguir en el equipo”.

