¡Imponente! Isaac del Toro sigue en plan grande y gana el Giro de Veneto

El mexicano Isaac del Toro llegó a 16 triunfos en la temporada con su victoria en el Giro de Veneto.

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa en plan grande y este miércoles 15 de octubre se proclamó campeón del Giro de Veneto, en Italia, a cruzar la meta en un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 29 segundos, con lo que le sacó 22 segundos de ventaja al francés Pavel Sivakov, quien culminó segundo. El podio lo completó el noruego Jonas Abrahamsen.

El de Ensenada, Baja California, dio otra muestra espectacular de su fondo físico con su ataque en la subida a las Torricelli. El pedalista tuvo un ataque fulminante a 10 kilómetros de la meta y estuvo intratable en el recorrido de 161 kilómetros, con un trazado de terreno llano y cuatro vueltas con cinco subidas a Torricella Massimiliana.

Making a flying move inside the final kilometre, @PavelSivakov managed to bag 🥈 at the #GirodelVeneto



He joined @ISAACDELTOROx1 on the final podium in Venice 🇮🇹 #WeAreUAE pic.twitter.com/A7PL5qgMXr — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 15, 2025

Con este triunfo, Isaac del Toro ayudó a que el UAE Team Emirates rompiera récord histórico de 95 victorias, además de reafirmar el buen año del mexicano, lo que se ve reflejado en el tercer lugar que ocupa en el ranking mundial, de acuerdo con la más reciente actualización de la Unión Ciclista Internacional.

Así fue la victoria de Isaac del Toro en el Giro de Veneto

En el ascenso final del Giro de Veneto, Isaac del Toro ejecutó un movimiento táctico brillante al realizar un cambio de ritmo explosivo que el resto de ciclistas no pudo seguir.

El integrante del UAE Team Emirates resistió la presión del grupo perseguidor encabezado por Pavel Sivakov. En esta maniobra demostró su control y su inteligencia en competencia, vitales para asegurar el triunfo.

😁 @ISAACDELTOROx1 takes our 95th win of the season! #WeAreUAE



Isaac ends his season at the #GirodelVeneto in style 🥇🏆 pic.twitter.com/BHRCGGaQMj — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 15, 2025

¿Cuántos triunfos tiene Isaac del Toro en el 2025?

Con el primer lugar conseguido en el Giro de Veneto, el mexicano Isaac del Toro ya acumula 16 triunfos en lo que va de la temporada del 2025.

Otras de las victorias conseguidas este año por el pedalista de 21 años fueron en el Gran Piemonte, Giro dell’Emilia, Trofeo Matteotti, Gran Premio città di Peccioli-Coppa Sabatini, Giro de la Toscana, GP Industria & Artigianato, Vuelta a Burgos, Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa y Clássica Terres de l’Ebre.

Isaac del Toro también consiguió el primer lugar en el Tour de Austria, Etapa 4 Tour de Austria (Innsbruck-Kühtai), Etapa 3 Tour de Austria (Salzburg/Hellbrunn, Salzburg/Gaisberg), Etapa 2 Tour de Austria (Bischofshofen-St. Johann Alpendorf), Etapa 17 del Giro de Italia (San Michele all’Adige / Bormio) y en Milano-Torino.

