CR7 máximo goleador en eliminatorias, con 41 tantos

El portugués Cristiano Ronaldo escribió otro capítulo histórico en su carrera al convertirse en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas con sus dos dianas en el empate 2-2 ante Hungría, con lo que llegó a 41 tantos para rebasar al guatemalteco Carlos Ruíz (39).

El Comandante logró su histórico gol 40 al minuto 22 del encuentro realizado en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, cuando definió de zurda en el área tras una asistencia de Nélson Semedo al 8’.

Cristiano consiguió su segundo gol del duelo justo antes del descanso luego de que al minuto 48.

Dominik Szoboszlai impidió que la fiesta fuera completa para CR7, pues al minuto 91 cerró la pinza en el área para conseguir la igualada para Hungría en el juego correspondiente a las cuarta jornada del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA, con lo que impidió que el delantero del Al-Nassr y compañía aseguraran su boleto al Mundial del 2026.

Cristiano Ronaldo y Portugal necesitaban ganar y que Armenia no hiciera lo propio ante Irlanda, que se impuso por la mínima diferencia a los Armenos. Hasta el minuto 90 todo estaba saliendo de acuerdo al plan, pero Szoboszlai, jugador del Liverpool, tenía otras intenciones.

Con este empate, los portugueses acariciaron la que sería su novena Copa del Mundo, pero la buena noticia para El Bicho y compañía es que siguen en primer lugar del Grupo F.

Hungría se queda con cinco unidades, sacando un punto valioso, pues en las Eliminatorias de la UEFA los segundos lugares avanzan al repechaje. El resto del sector lo completan Irlanda con cuatro puntos y Armenia con tres unidades.

A falta de 239 días para que arranque la Copa del Mundo, son ya 28 las selecciones que tienen su boleto asegurado a la justa a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.