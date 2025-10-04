Isaac del Toro gana el Giro dell’Emilia, su victoria 14 en la temporada

El mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, se impuso este sábado en el Giro dell’Emilia 2025, tras vencer al británico Tom Pidcock en un intenso sprint final en la subida al santuario de San Luca, en Bolonia.

Con esta victoria, Del Toro suma su decimocuarto triunfo de la temporada y consolida un cierre de año brillante con títulos recientes en el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti.

La competencia, que cubrió 199.2 kilómetros desde Mirandola hasta San Luca, se definió en los metros finales de la última de cinco ascensiones al empinado circuito boloñés.

En esa fase, solo una docena de corredores llegó con opciones reales de victoria, entre ellos figuras como Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Primož Roglič (Red Bull–Bora Hansgrohe) y Lenny Martínez (Bahrain Victorious), quien completó el podio.

La jornada inició con una escapada de seis corredores —Enzo Leijnse, Gijs Leemreize, Jacob Bush, Sinuhé Fernández y Pablo García—, que fue neutralizada a 40 kilómetros de la meta. A partir de ese momento, el equipo UAE Team Emirates tomó el control del pelotón con Adam Yates y Jay Vine, quienes marcaron un ritmo que redujo drásticamente el grupo de favoritos.

En la cuarta vuelta, Cian Uijtdebroeks (Visma–Lease a Bike) lanzó un ataque seguido de Martínez, pero su intento fue neutralizado poco antes del ascenso definitivo. Durante la subida final, Tom Pidcock se adelantó y abrió una ligera ventaja; sin embargo, en el tramo más empinado del San Luca, Del Toro respondió con fuerza, alcanzó al británico y lo superó con un potente sprint.

Con esta victoria, el corredor de 21 años defendió el título conseguido el año anterior por su compañero de equipo Tadej Pogačar, con lo que consolidó la hegemonía del UAE Team Emirates en las clásicas italianas.

