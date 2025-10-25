Isaac del Toro sigue aumentando victorias y es primer lugar del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada

Isaac del Toro sigue sumando triunfos este 2025 y en esta ocasión terminó en el primer lugar en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo, el cual se llevó a cabo en la ciudad natal del ‘Torito’, Ensenada, Baja California.
El ciclista mexicano estuvo compitiendo en un pelotón de cuatro deportistas por toda la ruta del vino y el más fuerte de ellos fue Eder Frayre, pero a escasos kilómetros de llegar a la meta, comenzó a apretar el paso en la subida y en los últimos 3 mil metros comenzó a pedalear en solitario.
Antes de llegar a la meta, Isaac del Toro atravesó entre sus aficionados y soltó el manubrio para darle la mano a algunos de ellos, celebrando la victoria con sus paisanos. Al llegar al final de la ruta, la multitud comenzó a aplaudir, gritar y ondear las banderas mexicanas.
Lando Norris es el piloto más rápido de la Práctica 3 del Gran Premio de México de F1
Isaac del Toro culminó el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 como el mejor de la competencia, pues el mexicano se llevó la victoria en la prueba contrarreloj y ahora es el ganador en la ruta, la cual pasó por la carretera Francisco Zarco, la Ruta del Vino, la carretera Transpeninsular y la carretera libre a Rosarito.
Como esta competencia fue avalada por la Unión Mexicana de Ciclismo (UCIMEX) y fue avalada oficialmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), esta victoria cuenta oficialmente para el ‘Torito’ y el UAE Team Emirates XRG, así que el mexicano consiguió du decimoctava carrera ganada y la número 95 para su equipo.