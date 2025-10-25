Isaac del Toro sigue aumentando victorias y es primer lugar del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada

Isaac del Toro es campeón en la prueba de ruta en Ensenada.

Isaac del Toro sigue sumando triunfos este 2025 y en esta ocasión terminó en el primer lugar en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo, el cual se llevó a cabo en la ciudad natal del ‘Torito’, Ensenada, Baja California.

El ciclista mexicano estuvo compitiendo en un pelotón de cuatro deportistas por toda la ruta del vino y el más fuerte de ellos fue Eder Frayre, pero a escasos kilómetros de llegar a la meta, comenzó a apretar el paso en la subida y en los últimos 3 mil metros comenzó a pedalear en solitario.

Antes de llegar a la meta, Isaac del Toro atravesó entre sus aficionados y soltó el manubrio para darle la mano a algunos de ellos, celebrando la victoria con sus paisanos. Al llegar al final de la ruta, la multitud comenzó a aplaudir, gritar y ondear las banderas mexicanas.

Your new Mexican National Champion, @ISAACDELTOROx1! 🥇👑



🇲🇽 After a thrilling battle with Eder Frayre, Isaac went solo on the last climb and does the double in this year’s event!



It brings Isaac’s season to a close in style 🔥



Grande, Torito! You deserve this 🙌🏻 #WeAreUAE pic.twitter.com/vUNUpL0Yix — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 25, 2025

Isaac del Toro culminó el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 como el mejor de la competencia, pues el mexicano se llevó la victoria en la prueba contrarreloj y ahora es el ganador en la ruta, la cual pasó por la carretera Francisco Zarco, la Ruta del Vino, la carretera Transpeninsular y la carretera libre a Rosarito.

Como esta competencia fue avalada por la Unión Mexicana de Ciclismo (UCIMEX) y fue avalada oficialmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), esta victoria cuenta oficialmente para el ‘Torito’ y el UAE Team Emirates XRG, así que el mexicano consiguió du decimoctava carrera ganada y la número 95 para su equipo.