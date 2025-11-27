Sancionan a árbitros por culpa del Monterrey vs América; ¿se quedarán sin trabajo algunos meses?

Los árbitros Jesús López y Adonai Escobedo fueron sancionados por la Comisión de Arbitraje de la Liga MX y no podrán dirigir ningún partido más en la Liguilla. Ambos silbantes fueron notificados y quedarán fuera en la Primera División hasta la reanudación de la misma, que será el siguiente año, tras sus errores en el Monterrey vs América.

Para la Comisión de Arbitraje, fueron inaceptables los errores de los árbitros. Jesús López salió como árbitro central y Adonai Escobedo estuvo encargado del VAR en el Monterrey vs América. Una de las jugadas más polémicas se dio entre Jesús Corona y Álvaro Fidalgo. “El Tecatito” llegó con los tachones por delante en una barrida contra el español y el silbante solamente la sancionó con una amarilla.

Jugadores del América se lamentan, tras la derrota de ayer. ı Foto: Mexsport

Diversos periodistas y medios de comunicación, como ESPN o David Medrano, fueron los que revelaron la noticia, confirmando lo sucedido y lo que le pasaría a los árbitros.

Otro dato que se dio a conocer fue que una de las ideas era que ninguno de los silbantes repitiera en la Liguilla, pero tras quedarse con dos de las piezas claves, ahora analizarán si tienen la cantidad y calidad exacta para este tipo de instancias.

André Jardine explota contra el arbitraje

El entrenador del América, André Jardine, no se pudo aguantar el coraje contra el arbitraje y en conferencia de prensa explotó, asegurando que era una vergüenza. El timonel azulcrema salió muy molesto del duelo de ida de los cuartos de final ante el Monterrey. Reconoció la escasez de su equipo, pero también los terribles errores arbitrales.

“Acabo de ver las entradas. Estoy un poco tocado; si hablamos de lo que pienso, no va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero apenas voy a comentar que el tema arbitral, en mi visión, fue una vergüenza”, dijo el brasileño.

El América recibe al Monterrey el sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 17:00 horas. El conjunto azulcrema necesita ganar por dos goles y no recibir ningún tanto si desea avanzar.

Jardine también resaltó que la ofensiva de su equipo será más fuerte y, desde el inicio del juego, buscará revertir la situación para soñar con las semifinales.