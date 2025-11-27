Rodrigo Aguirre tiene una actitud reprobable con un aficionado de Rayados; le dolió perder con el América

Rodrigo Aguirre se enganchó con un aficionado de Rayados tras derrota del América en ida de cuartos de final.

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre terminó muy dolido tras la derrota del América ante Rayados en la ida de cuartos de final del Apertura 2025, lo que reflejó con una reprobable actitud que tuvo con un aficionado del Monterrey al finalizar el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio BBVA.

El Búfalo se dirigía a los vestidores junto al resto de sus compañeros cuando le extendió la mano a un seguidor en las tribunas de hasta abajo, pero inmediatamente después amagó con regresarse para retar, al parecer, a otro aficionado de Rayados que le habría dicho algo.

En un video que circula en redes sociales se observa a unos aficionados del Monterrey lanzándole insultos y dirigiéndole algunas otras palabras poco amigables a Rodrigo Aguirre por su reprobable gesto.

Rodrigo Aguirre y el América, contra las cuerdas

Rodrigo Aguirre fue titular en la ida de cuartos de final entre Monterrey y América, que comprometió su pase a las semifinales del Apertura 2025 luego de sucumbir 2-0 a manos del conjunto dirigido por el español Domènec Torrent.

El Búfalo abandonó la cancha al minuto 71, justo después de que las Águilas recibieron el segundo gol. El atacante uruguayo fue reemplazado por el colombiano José Raúl Zúñiga, quien no tenía actividad desde el 4 de octubre, cuando se lesionó en el duelo de la Jornada 12 contra Santos Laguna.

El América debe vencer por dos goles de diferencia a Rayados en la vuelta de cuartos de final, a celebrarse el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues el empate en el marcador global le daría el pase por su mejor posición en la tabla.

El duro pasado de Rodrigo Aguirre con Rayados

Rodrigo Aguirre defendió la camiseta de los Rayados del Monterrey antes de llegar a las filas del América, pero con los albiazules no le fue del todo bien al delantero uruguayo.

El atacante originario de Montevideo formó parte de la plantilla del Monterrey del Apertura 2022 al Clausura 2024, lapso en el que anotó nueve goles en 63 partidos oficiales en toda clase de competencias con los regiomontanos.

El Búfalo encontró pronto el éxito con el América, pues en su primer torneo como azulcrema ganó el título de la Liga MX después de que los capitalinos vencieron precisamente a Rayados en la final del Apertura 2024 para consumar un inédito tricampeonato en torneos cortos del futbol mexicano.

