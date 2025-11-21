América impacta a su afición con tremendo artefacto y amenazan al resto de la Liga MX en busca del título

El América ya se prepara para afrontar la liguilla del Apertura 2025 y para iniciar su camino por la 17. Las Águilas acaban de presentar su tercer uniforme en su regreso con Adidas, un jersey que está inspirado en el Estadio Azteca, recinto al que regresarán hasta el Apertura 2026.

Una semana antes de iniciar la fiesta grande del futbol mexicano, la marca alemana que patrocina al equipo de Coapa decidió sacar a la venta el tercer uniforme que utilizarán las Águilas durante el Apertura 2025 y el Clausura 2026, una remera que podrían utilizar en el partido de ida ante el Monterrey.

El nuevo jersey del América es de color gris con algunas tonalidades en blanco; los detalles como el escudo, patrocinadores y las tres franjas de los hombros están en color verde pistache, además del color negro en las mangas y en el cuello de la playera.

Adidas sorprende con las tres playeras en su regreso con el América

El América decidió terminar su contrato de patrocinio con Nike y que Adidas volviera a vestir a las Águilas después de un largo tiempo. La marca alemana sorprendió a la afición con sus tres equipaciones que generaron controversia, pues a algunos fanáticos les gustó y a otros no.

La remera de local está inspirada en la de los años 90, para ser más exactos, la que ocuparon el equipo que denominaron “Águilas Africanas”. La de visitante es un diseño nuevo, pues trae a dos jefes águila en el pecho y es completamente color azul, de pies a cabeza.

Ahora Adidas sorprende a la afición con tremendo jersey, el cual tuvo una buena respuesta de los fans, pues en las publicaciones por parte del club dejaron comentarios como “Ya mándenmela a mi casa que la quiero usar ya”, “Ufff, la quieroo”, “Ya hacía falta un buen tercer uniforme”.

¿Cuándo juega el América vs el Monterrey en la liguilla?

Tras perder la final del Clausura 2025 ante el Toluca, el América ya se prepara para afrontar una liguilla más e ir en busca de su quinta final consecutiva, además de que André Jardine y sus pupilos tienen la misión de llevarse la 17 a las vitrinas de Coapa.

El primer reto de las Águilas en la fiesta grande del futbol mexicano será ante el Monterrey; la ida será en el Estadio BBVA y la vuelta en la cancha en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá a uno de los semifinalistas.

El encuentro de ida se disputará el 26 o 27 de noviembre en la Sultana del Norte, mientras que el partido que define al equipo que avanza a la siguiente ronda será el 29 o 30 del mismo mes.

