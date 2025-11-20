Tigres le arrebata triunfo al América en vibrante final de ida de la Liga MX Femenil

Stephany Mayor festeja un gol de Tigres contra América en la ida de la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

América Femenil sufrió en el segundo tiempo del partido de ida de la gran final del Apertura 2025 y dejaron ir la ventaja de tres goles ante Tigres, para igualar 3-3 en la cancha del Estadio Azulcrema, dejando todo para l vuelta, que será en el Estadio Universitario.

Las Águilas de Ángel Villacampa iniciaron presionando al conjunto visitante, un plan que les dio frutos en los primeros 25 minutos del primer tiempo, pues antes de llegar a la media hora del partido, las actuales subcampeonas de la Liga MX Femenil se pusieron 2-0 arriba con dos goles desde los once pasos.

¡Las Águilas ‘vuelan’ en la Final! Irene Guerrero desde los 11 pasos para el 1-0#EllasEnTUDN pic.twitter.com/rRgjRiiebR — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2025

¡América aumenta su ventaja 2-0! Con otro penal que cobra perfecto Scarlett Camberos#EllasEnTUDN pic.twitter.com/hxQq9AEvMB — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2025

¡Golazo de las Águilas! Golazo de Sarah Luebbert para el 3-0#EllasEnTUDN pic.twitter.com/JdfXkIrwNb — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2025

El primer penalti para las locales llegó al minuto 18 de tiempo corrido, cuando la árbitra central fue al monitor del VAR para revisar una mano dentro del área de las Amazonas, la cual existía y su decisión fue marcar tiro penal para el América, del cual se hizo cargo Irene Guerrero para poner el primer tanto de las azulcremas.

La intensidad por parte de las de Coapa continuó en los primeros 45 minutos; la presión alta y el gran estilo de juego por parte del América generaron una jugada dentro de los 16 metros de Tigres con la que consiguieron su segundo penal por una falta dentro de la zaga defensiva.

Una de las líderes de las Águilas, Scarlett Camberos, fue la encargada de pararse frente a Cecilia Santiago, una exarquera de las Águilas, y con una definición al poste derecho de la guardameta logró poner el segundo tanto para el América.

¡Tigres tiene vida! Sandra Mayor vence a la guardameta del América#EllasEnTUDN pic.twitter.com/CiSyvZxhUk — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2025

¡Tigres firma el segundo! Golazo de Kgatlana y Amazonas está en el partido #EllasEnTUDN pic.twitter.com/XOMPqLEUXM — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2025

¡Tigres empata el juego! Cabezazo de Jheniffer Da Silva en un partidazo#EllasEnTUDN pic.twitter.com/2DrYqXxk7O — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 21, 2025

Es la cuarta ocasión que América y Tigres se ven las caras en el partido por el título de la Liga MX Femenil, las Águilas buscan su tercera corona, mientras que, las Amazonas quieren aumentar su hegemonía en el torneo local al conseguir su séptimo trofeo y seguir siendo el equipo más ganador del balompié mexicano.

Las jugadoras de Tigres estaban completamente desconectadas en la primera mitad, fallando algunos pases y teniendo que aguantar los constantes ataques de las Águilas, algo que aprovechó el equipo de Ángel Villacampa y, al 45’ de juego, Sarah Luebbert tomó la esférica en los linderos del área, se quitó a una rival y definió al ángulo izquierdo de la portería de Santiago, terminando con una sequía goleadora de casi 10 meses.

El segundo tiempo inició con el marcador 3-0 a favor del América en la cancha del Estadio Azulcrema, pero Tigres empezó a jugar mejor y comenzó a tener la posesión de la pelota, con eso lograron meter el primero para las Amazonas en la final, gracias a una buena jugada de Stephany Mayor dentro del área, quien se quitó a una rival dentro de los 16 metros de las Águilas y definió a contrapie de Sandra Paños.

Las visitantes aprovecharon el momento anímico ante las Águilas y con la entrada de Thembi Kgatlana lograron poner el segundo en el tablero, pues la futbolista sudafricana encaró a la defensa azulcrema, con su velocidad las dejó atrás y no falló al momento de estar frente a Sandra Paños para poner 3-2 el marcador.

Tigres no dejó de presionar en el segundo tiempo y al minuto 84 de tiempo corrido consiguieron su tercer tanto de la noche, gracias a una gran definición de Jheniffer Cordinali igualando el tablero con las Águilas y manteniéndose con vida en la gran final.

Nada está definido aún, la vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se disputará por primera vez en domingo, el 23 de noviembre será cuando el Volcán haga erupción para recibir a estos dos equipos y coronar a las nuevas campeonas del futbol mexicano femenil.

EVG