Liga MX Femenil revela fechas para la final del Apertura 2025 entre Tigres y América con una gran sorpresa

Tigres y América definirán al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

La Liga MX Femenil dio a conocer las sorpresivas fechas y horarios de los partidos correspondientes a la final del Torneo Apertura 2025 entre Tigres y América, los cuales se llevarán a cabo en jueves y domingo por primera vez en la historia de la competencia con ocho años de existencia.

El encuentro de ida se llevará a cabo el jueves 23 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas han estado intratables en lo que va de la Liguilla, pues no han recibido gol como locales en la actual postemporada tras imponerse 5-0 a Rayadas y 2-0 a Chivas.

La GRAN FINAL está a la vuelta. ✨



Horarios listos.



#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/MRXBOhaFPy — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 17, 2025

La final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre Tigres y América será el domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario de Monterrey.

Horarios de la final de la Liga MX Femenil entre Tigres y América

Juego de ida

América vs Tigres: Jueves 20 de noviembre (Estadio Ciudad de los Deportes, 20:00 horas)

Juego de vuelta

Tigres vs América: Domingo 23 de noviembre (Estadio Universitario, 17:00 horas)

¡La preventa para la GRAN FINAL está activa! 🔥



FINAL, IDA ⚔️ América vs Tigres

🎟️ Preventa Azulcrema: ¡YA DISPONIBLE!

🦅 Venta general: a partir del martes 18.

🛜 Venta en línea: https://t.co/JMUIevIOmN



Aprovecha la preventa con la Membresía Azulcrema: https://t.co/ppxRZAK3tG pic.twitter.com/mLHqwOm14f — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 17, 2025

Final de Liga MX Femenil cambia de días

Nunca antes se ha jugado una final de Liga MX Femenil en jueves y domingo, por lo que las futbolistas de Tigres y América vivirán una experiencia inédita en la historia del torneo.

Todas las series por el título del Apertura 2017 al pasado Clausura 2025 se llevaron a cabo en viernes y lunes. Con este sorpresivo ajuste, los duelos de la final del balompié femenil siguen los pasos del futbol varonil, cuyos cotejos definitivos se realizan en jueves y domingo desde hace dos décadas.

Todo se definirá el domingo 23 de noviembre por la noche en el ‘Volcán’, donde las Amazonas intentarán hacer pesar su localía para añadir su séptima estrella y alejarse más de Rayadas, las segundas máximas campeonas en la Liga MX Femenil.

Tigres y América se reencuentran en una final de Liga MX Femenil

Tigres y América son dos de los protagonistas de la Liga MX Femenil desde la primera edición de la competencia y se verán las caras por cuarta ocasión en la última fase del campeonato.

Las Amazonas y las Águilas ya se enfrentaron en tres finales, y el saldo favorece a las norteñas con dos ganadas y una perdida. Las de Coapa salieron con los brazos en alto en la del Apertura 2018, pero las de la UANL se coronaron a costa de las capitalinas en los Torneos Apertura 2022 y Apertura 2023.

