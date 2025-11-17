¿Malas noticias? Santiago Giménez tendría sus días contados con el Milan, que piensa mandarlo a este equipo

La estancia de Santiago Giménez en el AC Milan podría terminar más pronto de lo pensado, pues reportes de medios internacionales señalan que podría dejar la institución italiana, en donde no ha tenido el desempeño esperado y los goles no llegan.

El rendimiento de Santi Giménez ha venido a la baja. En lo que va de la Temporada 2025-2026 de la Serie A tiene 9 juegos disputados y cero goles, números pobres para un delantero que juega en uno de los equipos más grandes de Italia, por lo que ahora parece ser que su destino es Inglaterra.

El Milan necesita de un delantero que entregue garantías de cara al arco, por lo que en el mercado de fichajes buscarían un nuevo ‘9′ y esto haría que escuchen ofertas de otros clubes por el mexicano, quien se dice es del interés del Sunderland de la Premier League.

TE RECOMENDAMOS: Hoy enfrenta a Paraguay México no vence a sudamericanos con Javier Aguirre como DT desde 2010

La baja de juego de El Bebote y su falta de gol son motivos para que la directiva del Milan piense en su reemplazo. Esta situación no es nueva, ya que antes del comienzo de esta temporada se planeaba intercambiarlo con la Roma por otro jugador, pero la transacción no se realizó.

Santiago Giménez y una lesión que lo aleja de las canchas

El delantero mexicano Santiago Giménez es baja temporal con el AC Milan. Desde hace varios partidos que El Bebote jugaba con una lesión, por lo que estará fuera de acción por un par de semanas, para rehabilitarse y estar al 100%. El entrenador del equipo comentó que espera que Santi esté de regreso para un partido crucial.

Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, espera que Santiago Giménez esté de regreso para el partido ante el Inter de Milan. El Derby della Madonnina se juega el próximo 23 de noviembre, fecha para la que el mexicano se prevé ya pueda estar en los convocaos.

“Pulisic está disponible, pero desconozco cuántos minutos jugará, aunque está bien. Estupiñán y Jashari también están disponibles. Rabiot y Giménez estarán listos tras el parón”, comentó el técnico italiano sobre las lesiones que tiene su equipo y las opciones de verlos luego de la Fecha FIFA.

Santiago Giménez se perdió de dos juegos de la Serie A con el Milan. El primero ante la AS Roma y el segundo ante el Parma. Además, El Bebote no jugará con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay.

aar