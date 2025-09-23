¡GOLAZO! Así fue la anotación de antología de Santiago Gimenez con el Milan ante el Lecce en Copa Italia (VIDEO)

Santiago Giménez celebra su gol en Copa Italia con el Milan ante el Lecce

El mexicano Santiago Giménez se hizo presente en el triunfo de 3-0 del AC Milan sobre el Lecce en la segunda ronda de Copa Italia con un golazo, poniendo el 1-0 al minuto 20 y rompiendo una mala racha de partidos sin anotar con el cuadro italiano, además que es su primer gol en la temporada 2025-2026 en cualquier competencia.

El delantero azteca cerró una gran jugada colectiva de los rossoneri, pues luego de varios pases y de construir la acción ofensiva con buenas progresiones, el canterano de La Máquina del Cruz Azul se barrió para poder hacer contacto con el esférico, inaugurando la pizarra.

🇲🇽 Un delantero siempre debe estar atento y así lo hizo el mexicano. Rompe la sequía con el Milan. 🔴⚫#CoppaItalia pic.twitter.com/OsMZBN3R3a — FOX (@somos_FOX) September 23, 2025

¿Cuándo había sido el último gol de Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Gimenez no hacía gol con el Milan desde el 9 de mayo de este año, cuando logró un doblete en el 3-1 sobre el Bolonia en partido de la Jornada 36 de la Serie A de la Temporada 2024-2025.

“El Bebote” se fue en blanco en los primeros cinco juegos de la actual campaña con Il Diavolo, cuatro de la Serie A y uno de la Copa Italia (primera ronda).

¿Cuántos goles ha marcado Santiago Giménez con el Milan?

Santiago Gimenez ha convertido siete anotaciones con la camiseta del Milan desde su llegada al equipo italiano en febrero de este 2025.

El delantero surgido del Cruz Azul registra dicha cantidad de goles en 25 partidos en toda clase de competencias con los rossoneri, con los que también registra cuatro asistencias y tres amonestaciones.

Job done in style 👏 pic.twitter.com/od7bqfdz3w — AC Milan (@acmilan) September 23, 2025

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego del Milan?

Santiago Gimenez y el Milan vuelven a las canchas el próximo domingo 28 de septiembre, cuando los dirigidos por Massimiliano Allegri midan fuerzas ante el Napoli en la Jornada 5 de la Serie A.

El encuentro entre Il Diavolo y actual campeón del futbol italiano se llevará a cabo en la cancha del Estadio San Siro, donde el "Bebote" y compañía registran un triunfo y una derrota en el actual certamen doméstico.

aar