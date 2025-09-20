Santiago Giménez falla un gol cantado, pero el Milan gana con gran actuación de Christian Pulisic

Pulisic celebra uno de sus goles en la victoria del Milan sobre el Unidese

El delantero mexicano Santiago Giménez falló un mano a mano claro, pero eso no evitó que el AC Milan goleara 3-0 al Udinese de visita en la Serie A de Italia, con lo que el cuadro milanista llega a 9 puntos en el campeonato, posicionándose en los primeros lugares.

Aunque el delantero azteca no pudo anotar su gol, el que respondió fue el estadounidense Christian Pulisic, quien marcó doblete, fue elegido el MVP del partido y guió al Milan a su tercera victoria del torneo, que se posiciona por el momento en el tercer lugar de la tabla general.

Milan, tercero de la tabla general

Solamente Juventus y Napoli, con 10 y 9 puntos al momento, superan al Milan en la tabla de la Serie A. De hecho, estos dos equipos son los siguientes rivales del cuadro rossoneri.

Santiago Giménez tuvo un claro mano a mano que no pudo capitalizar. El jugador mexicano quedó de frente al marco, pero cuando recibió el balón perdió un tiempo y cuando sacó su disparo el portero rival ya le había achicado y el rival presionado, aún así parecía que el canterano del Cruz Azul tenía buenas chances de abrir el marcador.

Christian Pulisic finalmente puso el 1-0 al 39′ y consumó su doblete al 53′, asegurándose como uno de los mejores jugadores del Milan en los últimos años. No es solamente por su nivel en el inicio de la temporada, sino que desde hace un par de campañas es de los atacantes más constantes que hay en el 11 inicial.

Otro que tuvo una gran actuación ante el Udinese fue el veterano Luka Modrić, quien con 40 años de edad jugó 80 minutos del partido y movió los hilos del mediocampo rossoneri. El exReal Madrid puso un par de pases de gran nivel.

¿Qué sigue para el Milan?

El tercer gol de la noche fue anotado por Youssouf Fofana, quien al 46′, poco antes del doblete de Pulisic, le dio tranquilidad en el partido al equipo comandado por Massimiliano Allegri.

En la siguiente jornada los Diablos se miden al Napoli, el actual campeón de Italia, y en la fecha subsecuente chocan ante la Juve, que este torneo está teniendo un despertar y podría pelear por el campeonato.

El calendario del Milan, además de Napoli y Juventus, incluye recibir a la Fiorentina, visitar al Pisa, visitar a la Atalanta y hacerle los honores a la Roma.