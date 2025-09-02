Chaco Giménez señala a los culpables de que Santiago Giménez no se fuera del Milan a la Roma

Luego de días de negociaciones y de incertidumbre, se dio a conocer que Santiago Giménez se quedará en el Milan y su padre, el Chaco Giménez, reveló a las personas culpables de que no se diera su traspaso a la Roma.

Mucho se habló sobre que el AC Milan quería un cambio con la AS Roma, en donde el mexicano Santi Giménez se iría a la Loba y el ucraniano Artem Dovbyk se vestiría de rossoneri, sin embargo, al final no pasó así y el Chaco reveló que fue culpa de directivos de Il Diavolo.

Christian Giménez, papá de Santi y exjugador de varios equipos, incluyendo la Selección Mexicana, comentó en Fox Sports Radio que: “No se da el cambio, porque el director deportivo, el presidente y el técnico dijeron que no”.

Santiago Giménez se queda con el Milan ı Foto: X de Santiago Giménez

El Chaco, leyenda de La Máquina del Cruz Azul, fue claro al comentar que la directiva del Milan al final no quiso seguir con el traspaso por Dovbyk y prefirieron quedarse con los servicios del Bebote.

Por otro lado, el Chaco dijo que en el pasado mercado de transferencias su hijo tuvo opciones para salir del Milan, desde el balompié de Inglaterra, hasta en la propia Serie A, pues se reveló que hasta habló con Johan Vásquez, capitán del Genoa, aunque no se explicó su fue para llegar a ese equipo.

“Chelsea no (buscó a Santiago Giménez), hubo de Inglaterra, hubo más opciones, de Italia también, abiertamente Johan (Vásquez) creo que habló con Santi”, comentó el Chaco.

Santiago Giménez jugará con el Milan en la Temporada 2025-2026 ı Foto: X @Santgimenez_

¿Cómo le ha ido a Santiago Giménez con el Milan?

El delantero mexicano Santiago Giménez llegó en febrero de este año a las filas del AC Milan, después de dos temporadas y media en la Eredivisie con el Feyenoord, en donde se convirtió en uno de los consentidos de la afición.

El canterano del Cruz Azul, de 24 años de edad, ha disputado 22 juegos con los Rossoneri, con los que suma seis goles y cuatro asistencias. Cinco de esas anotaciones que Santiago Giménez lleva con el Milan fueron en partidos de la Serie A, mientras que el otro fue contra su exequipo, Feyenoord, en la Champions League.

Por el momento El Soldado de Cristo está concentrado con la Selección Mexicana para afrontar los partidos de Fecha FIFA en Estados Unidos, en donde el Tricolor se mide a Japón y Corea, como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

